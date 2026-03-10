Νετανιάχου για Ιράν: Το Ισραήλ σπάει τα κόκκαλα του καθεστώτος

Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η φιλοδοξία μας είναι να πείσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης αργά χθες το βράδυ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για την Υγεία.

«Τελικά εξαρτάται από αυτούς. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω των ενεργειών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και το χέρι μας είναι ακόμα απλωμένο».

«Αν πετύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα φέρουμε ένα οριστικό τέλος - αν τέτοια πράγματα υπάρχουν στη ζωή των εθνών - και θα φέρουμε αλλαγή», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι υπάρχει ήδη μια «τεράστια αλλαγή» στη θέση του Ισραήλ στον κόσμο.