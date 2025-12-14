Times of Israel

Μιλώντας λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι τον Αύγουστο έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, κατηγορώντας την Καμπέρα ότι ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Παραφράζοντας την επιστολή του, ο Νετανιάχου σημειώνει ότι η πολιτική του Αλμπανέζε, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνει «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας. Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

Ο Νετανιάχου συνεχίζει, λέγοντας ότι η επίθεση ήταν «φρικτή. Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», λέει, επισημαίνοντας τον περαστικό που καταγράφηκε να παλεύει για να πάρει το όπλο από τα χέρια ενός από τους δράστες.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον καταπολεμήσουμε είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών να κάνουν όσα απαιτούνται. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».