Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος - Υπέγραψε σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε εκ νέου σήμερα πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση του εποικιστικού σχεδίου στη Δυτική Όχθη.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση.