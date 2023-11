Νετανιάχου: «Αδειάζει» υπουργό που μίλησε για χρήση πυρηνικών στη Γάζα - Τον έθεσε εκτός υπουργικών συνεδριάσεων

Την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε δήλωση υπερεθνικιστή υπουργού της χώρας, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η χρήση πυρηνικής βόμβας κατά της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί «εναλλακτική επιλογή» και ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός μπορεί να «πάει στην Ιρλανδία ή στις ερήμους».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Amichai Eliyahu του κόμματος Otzma Yehudit δήλωσε σε συνέντευξή του στο Radio Kol Berama ότι ο παλαιστινιακός λαός «μπορεί να πάει στην Ιρλανδία ή στις ερήμους, τα τέρατα στη Γάζα θα πρέπει να βρουν μια λύση μόνοι τους», προσθέτοντας ότι όσοι ανεμίζουν σημαία της Παλαιστίνης ή της Χαμάς «δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν στο πρόσωπο της γης».

Όπως είπε, η ρίψη πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας «είναι μία από τις πιθανότητες» και ότι η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό θα πρέπει να περιοριστεί, λέγοντας ότι «δεν θα δίναμε ανθρωπιστική βοήθεια στους Ναζί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως οι αθώοι πολίτες στη Γάζα».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία έκανε λόγο για δηλώσεις που δεν έχουν «καμία σχέση με την πραγματικότητα» και προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να μην θέτει σε κίνδυνο αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργικός λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ανέφερε:

«Οι δηλώσεις του υπουργού Amihai Eliyahu δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Το Ισραήλ και οι IDF επιχειρούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του διεθνούς δικαίου για να αποφύγουν να βλάψουν αθώους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι τη νίκη μας».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



