Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου (vid)

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κύπρος, καθώς ήχησαν οι σειρήνες και εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να είναι ασφαλείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, «διερευνήθηκε πληροφορία για ένδειξη ύποπτου αντικειμένου προς τις Βάσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε οτιδήποτε και έληξε ο συναγερμός. Δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό. Η τελική κατεύθυνση δεν ήταν, τελικά, προς τις Βρετανικές Βάσεις».

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, νέο μήνυμα ενημέρωνε ότι ο συναγερμος έχει λήξει.

Το αρχικό μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής ήταν το εξής: «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία θα στείλουν ναυτικά μέσα για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες, όωπς δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Μάλιστα, η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο την πιο προηγμένη φρεγάτα της, «Χριστόφορος Κολόμβος», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η ισπανική φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» F 105 (Cristóbal Colón στα ισπανικά) είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F-100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας την πιο σύγχρονη φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τετάρτης έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με σκοπό την παροχή προστασίας στο νησί σε περίπτωση ιρανικού πλήγματος.

Ήδη την Τρίτη, βρίσκονται στο νησί και τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Εκτός από την Ελλάδα, βοήθεια στην Κύπρο στέλνουν και Γαλλία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

