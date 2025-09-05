Νέος σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μιλίων), σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο νέος σεισμός στο Αφγανιστάν έρχεται λίγες ώρες μετά τον τελευταίο μεγέθους 6,2 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν την Πέμπτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε βάθος 10 χλμ,, σύμφωνα με το GFZ. Ο σεισμός ακολουθεί μια σειρά σεισμών που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και προκάλεσαν το θάνατο περισσότερων από 2.200 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 3.600 στην ανατολική πλευρά της χώρας, ισοπεδώνοντας χωριά και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες άστεγους.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 6, ένας από τους πιο θανατηφόρους των τελευταίων ετών στο Αφγανιστάν, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ την Κυριακή, όταν έπληξε σε μικρό βάθος 10 χλμ

Οι επιζώντες έχουν μείνει χωρίς καταφύγιο, ενώ οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν για τη μείωση των πόρων, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς να αναφέρουν την επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και καταφύγιο.

Την Πέμπτη, οι διασώστες ανέσυραν πτώματα από τα ερείπια των σπιτιών που καταστράφηκαν από τους σεισμούς στο Αφγανιστάν, καθώς ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 2.200, ενώ οι άστεγοι επιζώντες αντιμετώπιζαν ένα ζοφερό μέλλον, με τις διεθνείς οργανώσεις βοήθειας να προειδοποιούν για τη μείωση των πόρων.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίστηκαν στις ορεινές ανατολικές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία ανακοίνωσε νέο αριθμό νεκρών 2.205 και τουλάχιστον 3.640 τραυματίες.