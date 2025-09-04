Νέος σεισμός στο Αφγανιστάν, μετά τους πάνω από 2.000 νεκρούς - Μεγέθους 6,2 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν την Πέμπτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε βάθος 10 χλμ,, σύμφωνα με το GFZ. Ο σεισμός ακολουθεί μια σειρά σεισμών που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και προκάλεσαν το θάνατο περισσότερων από 2.200 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 3.600 στην ανατολική πλευρά της χώρας, ισοπεδώνοντας χωριά και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες άστεγους.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 6, ένας από τους πιο θανατηφόρους των τελευταίων ετών στο Αφγανιστάν, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ την Κυριακή, όταν έπληξε σε μικρό βάθος 10 χλμ

Οι επιζώντες έχουν μείνει χωρίς καταφύγιο, ενώ οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν για τη μείωση των πόρων, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς να αναφέρουν την επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και καταφύγιο.

Την Πέμπτη, οι διασώστες ανέσυραν πτώματα από τα ερείπια των σπιτιών που καταστράφηκαν από τους σεισμούς στο Αφγανιστάν, καθώς ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 2.200, ενώ οι άστεγοι επιζώντες αντιμετώπιζαν ένα ζοφερό μέλλον, με τις διεθνείς οργανώσεις βοήθειας να προειδοποιούν για τη μείωση των πόρων.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίστηκαν στις ορεινές ανατολικές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία ανακοίνωσε νέο αριθμό νεκρών 2.205 και τουλάχιστον 3.640 τραυματίες.

«Όλα όσα είχαμε έχουν καταστραφεί», είπε ο Ααλέμ Τζαν, του οποίου το σπίτι στην πιο πληγείσα επαρχία Κουνάρ καταστράφηκε από τους σεισμούς.

«Τα μόνα πράγματα που μας έχουν απομείνει είναι τα ρούχα που φοράμε», είπε ο Τζαν. Η οικογένειά του καθόταν κάτω από τα δέντρα με τα υπάρχοντά τους στοιβαγμένα δίπλα τους.

Ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,5 την Τρίτη προκάλεσε πανικό και διέκοψε τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων από τα βουνά και έκοψε τους δρόμους προς χωριά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πάνω από 6.700 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τις αρχές. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και ο χρόνος για τους επιζώντες τελειώνει.

Οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι «τεράστιες και αυξάνονται ραγδαία», δήλωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

«Έως και 84.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα, με χιλιάδες να έχουν εκτοπιστεί», πρόσθεσε, αναφέροντας τα αρχικά στοιχεία.

Σε μερικά από τα πιο πληγμένα χωριά της επαρχίας Κουνάρ, δύο στους τρεις ανθρώπους έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ενώ το 98% των κτιρίων έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τους σεισμούς, σύμφωνα με εκτίμηση της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Islamic Relief Worldwide.

Οι επιζώντες αναζητούν απεγνωσμένα τα μέλη των οικογενειών τους, ψάχνοντας τα ερείπια, μεταφέροντας πτώματα σε πλεκτά φορεία και σκάβοντας τάφους με αξίνες, περιμένοντας την άφιξη της βοήθειας.