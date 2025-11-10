Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Μπαλικεσίρ - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη δυτική Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο σεισμός προκάλεσε δονήσεις σε μια ευρεία περιοχή που περιλάμβανε μέχρι και την Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:20 μ.μ. τοπική ώρα (8:20 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο το Σιντιργκί, μια περιοχή στην επαρχία Μπαλικεσίρ.

Υπενθυμίζεται πως στην ίδια περιοχή είχε γίνει μεγάλος σεισμός στις 27 Οκτωβρίου. Είχε μετρηθεί 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές, ακόμα και καταρρεύσεις κτιρίων.