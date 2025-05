Νέος Πάπας ο Ρόμπερτ Πρέβοστ από τις ΗΠΑ - Επέλεξε το όνομα Λέων ΙΔ’

Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι ο νέος Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο νέος Ποντίφικας βγήκε στο κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την εκλογή του, λέγοντας «ειρήνη σε όλους σας!».

Το όνομα που επέλεξε σαν Πάπας είναι Λέων ο 14ος.

Η επίσημη επιβεβαίωση της εκλογής ήρθε με τη λατινική φράση «Habemus Papam» από τον επικεφαλής των καρδιναλίων, ο οποίος παρουσίασε στο πλήθος τον νέο Πάπα.

«Ειρήνη σε όλους, αδελφοί και αδελφές», είπε αρχικά.

«Αυτός είναι ο πρώτος χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού, του καλού ποιμένα που έδωσε τη ζωή του για τον Θεό», είπε, εξηγώντας την επιλογή αυτού του χαιρετισμού του. «Και θα ήθελα επίσης αυτός ο χαιρετισμός της ειρήνης να εισέλθει στις καρδιές μας και στις οικογένειές μας», πρόσθεσε, συγκινημένος.

Απευθυνόμενος στο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας Λέων ΙΔ' απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, προτρέποντας το πλήθος να θυμάται την κληρονομιά του προκατόχου του.

«Ας κρατήσουμε στα αυτιά μας τη φωνή του Πάπα Φραγκίσκου που ευλογεί τη Ρώμη. Ο Πάπας που ευλόγησε τη Ρώμη, έδωσε την ευλογία του σε ολόκληρο τον κόσμο εκείνο το πρωί του Πάσχα. Επιτρέψτε μου να δώσω συνέχεια σε αυτή την ευλογία. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός αγαπάει τους πάντες. Το κακό δεν θα επικρατήσει», είπε στα ιταλικά απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Βατικανό.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ περιέγραψε το όραμά του για την Καθολική Εκκλησία ως μια Εκκλησία που «χτίζει γέφυρες» και συμμετέχει σε συζητήσεις.

«Πρέπει να επιδιώκουμε από κοινού να είμαστε μια ιεραποστολική εκκλησία. Μια εκκλησία που χτίζει γέφυρες και κάνει διάλογο», είπε στις σημερινές του δηλώσεις.

Ο νέος Πάπας κάλεσε επίσης τους ανθρώπους να «δείξουμε τη φιλανθρωπία μας και να είμαστε σε διάλογο με αγάπη».

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu