Νέος διευθυντής του γραφείου προεδρικού προσωπικού στον Λευκό Οίκο ο Νταν Σκαβίνο

Τον Αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του διευθυντή του γραφείου προεδρικού προσωπικού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με μία ανάρτησή που έκανε νωρίς το πρωί της Κυριακής, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Σκαβίνο αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ, που είναι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία.

I am pleased to announce that the great Dan Scavino @DanScavino , in addition to remaining Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, will head the White House Presidential Personnel Office, replacing Sergio Gor,… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 12, 2025

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί αύριο με οικογένειες ομήρων προτού εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ

Στο μεταξύ, με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Γάζα, θα συναντηθεί αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και έπειτα θα απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου – όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αύριο, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.