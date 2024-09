Ένταση στη Μέση Ανατολή

Νεκρός φέρεται να είναι ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, ο Αλί Αμπούρια, έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 300 στόχους της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια δύο γύρων επιθέσεων, τη Δευτέρα (23/9), με τον δεύτερο γύρο επιθέσεων να έχει ακολουθήσει προειδοποιήσεων του εκπροσώπου των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Με εκτόξευση 35 ρουκετών «απάντησε» η Χεζμπολάχ, αρκετοί πύραυλοι ωστόσο καταρρίφθηκαν από αντιαεροπορικές άμυνες ενώ άλλοι έπληξαν περιοχές στην Άνω Γαλιλαία.

Οι περιοχές που πλήττονται από ισραηλινά πυρά εγκαταλείπονται από τους κατοίκους τους, όπως φαίνεται από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

לבנונים עוזבים את נבטיה בדרום לבנון בעקבות התקיפות האינטנסיביות של חיל האוויר pic.twitter.com/ZCE7TN3aLn — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) September 23, 2024

Στόχος των IDF, ήταν, με την προειδοποίησή τους, να εκκενωθούν οι περιοχές όπου η Χεζμπολάχ είχε αποθηκεύσει ρουκέτες ή διεξήγαγε άλλες δραστηριότητες, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

More footage from Israel’s attack on Hezbollah targets across southern Lebanon. Hezbollah failed to launch a single barrage today so fat. It will, definitely, but its arsenal suffers heavy blows https://t.co/OVQd5N8luJ pic.twitter.com/YPOoBoGxII — Guy Elster (@guyelster) September 23, 2024

Μάλιστα, η προειδοποίηση του Χαγκάρι στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου είχε γίνει περίπου μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Οι μεταξύ τους εχθροπραξίες έχουν κλιμακωθεί ραγδαία από την περασμένη εβδομάδα.

צה"ל תוקף כעת במרחב דרום לבנון.

פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 23, 2024

«Προς τους κατοίκους των χωριών του Λιβάνου, την επόμενη περίοδο θα επιτεθούμε σε τρομοκρατικούς στόχους στον Λίβανο. Όποιος βρίσκεται κοντά σε σπίτια ή εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες η Χεζμπολάχ κρύβει τα όπλα της, σας καλούμε να μείνετε μακριά από αυτά, εκθέτει εσάς και τις οικογένειές σας σε κίνδυνο. Ακολουθούμε αυτές τις δραστηριότητες, παρακολουθούμε τα μέσα μάχης και τα καταστρέφουμε με ακριβείς επιδρομές», είπε ο Χαγκάρι, υπογραμμίζοντας ότι η Χεζμπολάχ αποθηκεύει πυραύλους κρουζ, ρουκέτες, εκτοξευτές ρουκετών και drones μέσα σε σπίτια πολιτών, εκμεταλλευόμενοι τον άμαχο πληθυσμό. Ο Χαγκάρι.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο γίνονται αφότου οι IDF έχουν στοιχεία για την πρόταση της Χεζμπολάχ να εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ. Όσο για τον ισραηλινό στρατό, «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσει την ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ», σημείωσε ο Χαγκάρι απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα χερσαίας εισβολής στον Λίβανο.

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari exposing Hezbollah’s way of firing missiles from civilian homes, and how the IDF plans on dismantling it: pic.twitter.com/smkfjv6VDh — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

Θέσεις της Χεζπολάχ στο νότιο Λίβανο έπληξε εκ νέου το Ισραήλ τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/9), στο μεταξύ, η διεθνής κοινότητα κάλεσε εκ νέου να ασκηθεί αυτοσυγκράτηση καθώς απειλείται περιφερειακή ανάφλεξη.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ κάνει επίδειξη ισχύος αποκαλύπτοντας τις προδιαγραφές των βαρέων πυραύλων Fadi-1 και Fadi-2 τα οποία χρησιμοποίησε στον βομβαρδισμό της Χάιφα τα ξημερώματα της Κυριακής (22/9), ενώ ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπερί, διατείνεται ότι δεν επιθυμεί πόλεμο με το Ισραήλ.

Την ανησυχία της για «ολοκληρωτικό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή εξέφρασε και η Αίγυπτος, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ θα υπονομεύσει τις προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Μήνυμα Ισραήλ στη Χεζμπολάχ

Πλέον, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, συμπεριλαμβάνει στους στόχους του πολέμου την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ, που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, στα σπίτια τους. «Είμαστε αποφασισμένοι να εγγυηθούμε οι κάτοικοι του βορρά να μπορέσουν να επιστρέψουν με κάθε ασφάλεια στα σπίτια τους. Καμιά χώρα δεν θα μπορούσε να ανεχθεί πυρά εναντίον κατοίκων της, πόλεών της», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Καταφέραμε στη Χεζμπολάχ σειρά πληγμάτων που δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος υπαινικτικά –για πρώτη φορά– στις εκρήξεις παγιδευμένων βομβητών και γουόκι-τόκι την περασμένη εβδομάδα, που αποδόθηκαν στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, και στον αεροπορικό βομβαρδισμό της Παρασκευής που αποκεφάλισε μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του λιβανικού κινήματος.

«Θα πλήξουμε οποιονδήποτε απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ», προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, στέλνοντας «μήνυμα στη Χεζμπολάχ, στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα». Προσθέτοντας ότι «αν η Χεζμπολάχ δεν το κατάλαβε, θα δεχτεί κι άλλο χτύπημα, μετά και άλλο» και ούτε καθεξής, «μέχρι να καταλάβει».

«Οι απειλές δεν θα μας σταματήσουν: είμαστε έτοιμοι για όλα τα στρατιωτικά σενάρια» στη σύγκρουση με το Ισραήλ, είπε ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, στην κηδεία του Ιμπραήμ Ακίλ, του επικεφαλής της δύναμης Ραντουάν, που σκοτώθηκε την Παρασκευή (20/9). Ανήγγειλε πως η σύγκρουση με το Ισραήλ εισέρχεται σε «νέα φάση».

«Είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για τον Χασάν Νασράλα», τον ηγέτη της Χεζμπολά, έλεγε την Κυριακή (22/9) η 60χρονη Αμίρα Μάκι, παρούσα στην κηδεία, κρατώντας πορτραίτα συγγενών της που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Στα πλήγματα που ανακοίνωσε πως έκανε ο ισραηλινός στρατός την Κυριακή (22/9) εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο τρομοκράτες, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ. Πύραυλοι που εξαπέλυσε έφθασαν κοντά στη Χάιφα, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Περίπου «150 ρουκέτες, πύραυλοι και drones» εξαπολύθηκαν εναντίον του βόρειου Ισραήλ, χωρίς να προκληθούν «σοβαρές ζημιές», σύμφωνα με τον στρατό.

Χεζμπολάχ: Οι προδιαγραφές των βαρέων πυραύλων Fadi-1 και Fadi-2

Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε λεπτομέρειες για τους πυραύλους «Fadi 1» και «Fadi 2» που χρησιμοποίησε στον βομβαρδισμό της Χάιφα τα ξημερώματα της Κυριακής (22/9), επισημαίνοντας ότι «τα χαρακτηριστικά του πυραύλου Fadi 1 είναι ότι η εκρηκτική κεφαλή έχει βάρος 83 κιλά, το διαμέτρημα του βλήματος είναι 220 χιλιοστά, το μήκος του είναι 6 μέτρα και η εμβέλεια είναι 70 χιλιόμετρα», εξηγώντας ότι «ο πύραυλος εδάφους-εδάφους είναι τακτικός και χρησιμοποιείται σε βομβαρδισμούς περιοχής».

«Ο πύραυλος χρησιμοποιείται σε εντατικούς βομβαρδισμούς για να προκαλέσει σύγχυση στα αμυντικά συστήματα και μπορεί να εκτοξευθεί από σταθερές ή κινητές συστοιχίες, ενώ χρησιμοποιείται για να διαταράξει τις γραμμές ανεφοδιασμού και τις βάσεις στόχων μακριά από τις πρώτες γραμμές» σημείωσε η Χεζμπολάχ.

Όσον αφορά στον πύραυλο «Fadi 2», εξήγησε ότι «η εκρηκτική κεφαλή έχει βάρος 170 κιλά, το διαμέτρημα του πυραύλου είναι 302 χιλιοστά, το μήκος του είναι 6 μέτρα, το βεληνεκές 100 χιλιόμετρα και ο πύραυλος εδάφους είναι τακτικός και χρησιμοποιείται για βομβαρδισμούς περιοχής».

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah carried out a rocket attack against #IDF Ramat David Airbase and impact reported in the city of #Nazareth.



Notably, the attack appears to be carried out with possible #Syria-made 🇸🇾 302mm 'Khaibar-1' (M-302) artillery rockets. pic.twitter.com/TSQsHOc2lh — War Noir (@war_noir) September 21, 2024

«Η κεφαλή είναι εξαιρετικά εκρηκτική, γεγονός που την καθιστά αποτελεσματική ενάντια σε οχυρωμένες τοποθεσίες, υποδομές και μεγάλες συγκεντρώσεις εχθρικών δυνάμεων», είπε η Χεζμπολάχ, ανακοινώνοντας ότι «ο πύραυλος τέθηκε σε λειτουργία κατά τον πόλεμο του Ιουλίου 2006».

Αντιδράσεις ΗΠΑ και ΕΕ

Με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, «παρότρυναν» το Σάββατο (21/9) τους πολίτες τους να φύγουν από τον Λίβανο. «Κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας για να αποφύγουμε το να ξεσπάσει ευρύτερος πόλεμος», είπε την Κυριακή (22/9) ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο κάλεσαν να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Η περιφέρεια βρίσκεται στο χείλος άμεσα επικείμενης καταστροφής», τόνισε η ειδική συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ. Δεν μοιάζει να υπάρχει πάντως τέτοια προοπτική. την Κυριακή (22/9), ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρεται να συζήτησε με κοινοβουλευτική επιτροπή σχέδιο για τη χρήση «τακτικών πολιορκίας» εναντίον της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Στην ίδια συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, εκτίμησε πως περίπου οι μισοί από τους 97 ομήρους οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο, είναι ακόμη ζωντανοί.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει να κηρυχθεί και πάλι «κλειστή ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων» η βόρεια Λωρίδα της Γάζας, να διαταχθούν οι άμαχοι να την εγκαταλείψουν εσπευσμένα και να επιβληθεί εκ νέου πολιορκία στους μαχητές της Χαμάς ώσπου να παραδοθούν ή να εξοντωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 θεωρούνται νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική κυβέρνηση, όπως τη χαρακτηρίζουν επίσης οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, dpa