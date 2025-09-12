Νέο περιστατικό τρομοκρατίας στην Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι δυο Ισραηλινούς

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι σε ξενοδοχείο στο Κιμπούτς Τζούμπα κοντά στην Ιερουσαλήμ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ισραηλινή αστυνομία.

Ένας 50χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση, ενώ ο άλλος, ένας 23χρονος, τραυματίστηκε ελαφρά.

Το προσωπικό του Magen David Adom (MDA) παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν μεταφέρει τους δύο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Hadassah στο Ein Karem.

Ο δράστης, που ήταν υπάλληλος του καταλύματος, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να είναι ένας 42χρονος άνδρας από το Σουάφατ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και έχει ιστορικό παραβάσεων που αφορούν την ασφάλεια.

Το Channel 12 αναφέρει, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ο δράστης πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα του ξενοδοχείου και φώναξε «Αλλάχ ακμπάρ» πριν διαπράξει την επίθεση.

Στο μεταξύ, συνελήφθη και ακινητοποιήθηκε από έναν αστυνομικό ερευνητή εκτός υπηρεσίας που διέμενε στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου. Ο αστυνομικός που συνέλαβε τον δράστη βρισκόταν σε μια οικογενειακή εκδήλωση στο ξενοδοχείο, όπου παρατήρησε κόσμο να εγκαταλείπει βιαστικά το κτίριο και φού πήγε προς τα εκεί εντόπισε τον τρομοκράτη και τον εξουδετέρωσε.