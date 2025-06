Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Ιράν - Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία στη περιοχή

Νέες πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

«Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις στη δυτική Τεχεράνη (επαρχία)», στις πόλεις Σαχριάρ και Μαλάρντ και γύρω από τη συνοικία Σιτγκάρ της πόλης της Τεχεράνης, ανέφερε το Irna. Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr μία έκρηξη ακούστηκε στο Πακντάστ, μια πόλη στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ μεταφέρουν πλοία και στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, υπό το φόβο των αντιποίνων της Τεχεράνης στο Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στο AP. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί με «κόλαση».

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις από την περιοχή όπου βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό ενώ το Nournews έκανε λόγο για εκρήξεις και καπνό στην επαρχία Αλμπόρζ. Σύμφωνα με το Press TV, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο Φορντό.

Το τηλεοπτικό κανάλι Press TV μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και αναχαίτισε πυραύλους στα νότια της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις σε εκτοξευτήρες πυραύλων και σε υποδομές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ιράν.

Ένας στρατιώτης νεκρός στο Σαρντάστ. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ένας Ιρανός στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα σε μια στρατιωτική βάση της συνοριοφυλακής στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στο Ιράκ.

Η επίθεση αυτή έγινε στο Σαρντάστ, που απέχει περισσότερα από 700 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης.

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «στόχους» στην Τεχεράνη, μετέδωσαν απόψε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε στην κεντρική Τεχεράνη όπου βρίσκονται η κατοικία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και το προεδρικό γραφείο.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Mehr News ανέφερε ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν.

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν απόψε και στην Ιερουσαλήμ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μάρτυρες από την περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ και σύμφωνα με το nexta αναχαιτίστηκε.

Όπως ανακοίνωσε ο IDF, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική ομάδα των Χούθι της Υεμένης και προσγειώθηκε στα περίχωρα της Χεβρώνας.

Ο στρατός κάλεσε τους κατοίκους σε όλο το Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις σε δημόσιους χώρους και να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις.

