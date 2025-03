Νέο βίντεο με ομήρους στη Γάζα από τη Χαμάς - Το Ισραήλ μιλά για «κτηνώδη προπαγάνδα» (vid)

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίμ αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μια ομάδα Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, ενώ το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει αβέβαιο.

The war hasn’t stopped but we need the ceasefire to continue.

Hamas continues with its psychological cruelty by showing this video shortly before it released one hostage Eitan Horn, but kept his brother Iair who remains a hostage.

The Horn family has agreed with the publication… pic.twitter.com/eGB0c8VI5m — Nicole Lampert (@nicolelampert) March 1, 2025

Το βίντεο, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως την αυθεντικότητά του, δείχνει τρεις ανθρώπους με τα πρόσωπά τους να φαίνονται, δύο από τα οποίους φαίνεται να είναι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Φεβρουάριο. Ο τρίτος άνθρωπος στο βίντεο, με το πρόσωπό του ακάλυπτο, ζητά μιλώντας στα εβραϊκά από την ισραηλινή κυβέρνηση να τον αφήσει ελεύθερο. Μαζί τους εμφανίζονται και άλλοι δύο άνδρες, με τα πρόσωπά τους στο βίντεο να φαίνονται θολά.

Στο τέλος του βίντεο, ένα μήνυμα προειδοποιεί ότι «μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα τους φέρει πίσω ζωντανούς».

Hamas has released another propaganda video of hostages being kept in terror tunnels.



This is a war crime and psychological terrorism. It is truly sick and evil. pic.twitter.com/tulRxhDQ7h — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 1, 2025

Το κράτος του Ισραήλ «δεν θα τρομοκρατηθεί από την προπαγάνδα της Χαμάς», απάντησε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

The Hamas terrorist organization has, this evening, disseminated another cruel propaganda video in which our hostages are forced to engage in psychological warfare.



Israel will not be deterred by Hamas propaganda. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 1, 2025

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα άλλο ένα κτηνώδες προπαγανδιστικό βίντεο σήμερα, στο οποίο οι όμηροι μας αναγκάζονται να διαβάσουν είναι κείμενο, κάτι που αποσκοπεί σε ψυχολογικό πόλεμο», τόνισε το πρωθυπουργικό ισραηλινό γραφείο. «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ακούραστα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας και να επιτύχουμε όλους τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ», συνέχισε η ανακοίνωση.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ολοκληρώθηκε σήμερα, αλλά οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο στάδιο, κατά το οποίο προβλέπεται να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.