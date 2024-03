Νέο βίντεο από τη βύθιση ρωσικού πολεμικού πλοίου από τις ουκρανικές δυνάμεις (vid)

Βίντεο από την επίθεση με θαλάσσια drone στο ρωσικό πολεμικό πλοίο «Σεργκέι Κότοβ» στη Μαύρη Θάλασσα και τη βύθισή του έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οποίες επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν

Another bad day for the russian Black Sea fleet. @DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship "Sergei Kotov". pic.twitter.com/UTmt3eBDXO

Η επίθεση, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην πρύμνη καθώς και στις δύο πλευρές του πλοίου, βάρους 1.300 τόνων, που βρισκόταν κοντά στο στενό του Κερτς, το οποίο χωρίζει την Κριμαία από τη Ρωσία.

Επισήμως η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές, αλλά, όπως σημειώνει το BBC, ορισμένοι Ρώσοι μπλόγκερ επιβεβαίωσαν τη βύθιση.

Η Ουκρανία είχε επιτεθεί στο ίδιο πλοίο και τον περασμένο Σεπτέμβριο.

BREAKING:



New video shows the moment Ukrainian naval drones hit the Russian 92-meter-long large patrol boat Sergei Kotov in Crimea last night.



It was one of the most modern boats in the Russian Navy, worth USD 65 million and had a crew of around 80 sailors. pic.twitter.com/qeOG7qqD0b