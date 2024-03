Ουκρανία: Νέο πλήγμα με drone σε ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση (vid)

Το Κίεβο εξαπέλυσε σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου σε ρωσική περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε στο AFP ουκρανική στρατιωτική πηγή, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Ρωσία πολλαπλασιάζονται.

A UAV attacked the Gubkin oil depot in the village of Dolgoe in Belgorod Region



A fire started on the territory of the enterprise. One of the tanks is burning. According to preliminary data no one was injured. pic.twitter.com/vmKhqi0B0S