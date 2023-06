Ταραχές στη Γαλλία

Νεκρός είναι ένας 19χρονος, ο οποίος κατά τη διάρκεια των ταραχών τη νύχτα της Παρασκευής, πήδηξε από την ταράτσα κτιρίου, ενώ μαίνονταν επεισόδια σε σούπερ μάρκετ στο ισόγειο, σε συνοικία της Ρουέν. Σαράντα πέντε χιλιάδες αστυνομικούς και χωροφύλακες και τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας κατεβάζει στους δρόμους η γαλλική κυβέρνηση, ενώ χειρόφρενο τραβούν λεωφορεία και τραμ μετά τις 21:00.

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς πήδηξε από τον όροφο ενός κτιρίου όταν το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ταραχών χθες βράδυ, μετέδωσε σήμερα το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο την εισαγγελία της Ρουέν στη βόρεια Γαλλία.

Παράλληλα σήμερα, λεηλατήθηκαν καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός καταστήματος της Apple στο Στρασβούργο.

Σαράντα πέντε χιλιάδες αστυνομικοί και χωροφύλακες θα τοποθετηθούν σε όλη τη χώρα το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στην τηλεόραση TF1, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερη βία στους δρόμους μετά τη δολοφονία ενός 17χρονου από αστυνομικό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το υπουργείο Εσωτερικών «πρόσθετων μέσων» μετά από τρεις νύχτες ταραχών που βιώνει η χώρα με αφορμή τον θάνατο 17χρονου σε προάστιο του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, με τον ίδιο να καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» αυτού του τραγικού περιστατικού.

Κατά τη διάρκεια διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε στο υπουργείο Εσωτερικών, ο Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «ταχεία και ανάλογη» αντίδραση της αστυνομίας.

«Υπάρχει μια απαράδεκτη εργαλειοποίηση του θανάτου ενός εφήβου, για την οποία όλοι θρηνούμε σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι περίοδος περισυλλογής και σεβασμού», δήλωσε, καταδικάζοντας τους δράστες μιας τέτοιας εργαλειοποίησης καθώς και την «ωμή και αδικαιολόγητη βία που δεν έχει καμία νομιμότητα».

«Έχει ληφθεί η απόφαση να ακυρωθούν αρκετές εορταστικές εκδηλώσεις και αρκετές συγκεντρώσεις σε διαμερίσματα που είναι τα πλέον ευαίσθητα», είπε.

«Είναι σαφές ότι το περιβάλλον που ζούμε, το βλέπουμε, είναι αποτέλεσμα οργανωμένων, βίαιων και εξοπλισμένων ενίοτε ομάδων, τις οποίες καταδικάζουμε, τις οποίες συλλαμβάνουμε και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά και πολλών νέων. Το ένα τρίτο των συλληφθέντων το τελευταίο βράδυ είναι νέοι, ορισμένες φορές πολύ νεαρής ηλικίας», παρατήρησε ο Μακρόν.

Απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Είναι ευθύνη των γονιών να τα κρατήσουν σπίτι. (...) Η πολιτεία δεν έχει σκοπό να τους υποκαταστήσει», συνέχισε.

Παράλληλα τόνισε ότι μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Snapchat, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις γαλλικές αρχές για να κατευνάσουν τα βίαια επεισόδια.

Όπως ανέφερε, αναμένει «αίσθημα ευθύνης» από τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ιδίως το Snapchat και το TikTok, μέσω αυτών οργανώνονται «βίαιες συγκεντρώσεις» και οι οποίες «προκαλούν επίσης μια μορφή μίμησης βίας, που οδηγεί νεότερους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα».

«Έχουμε μερικές φορές την αίσθηση ότι κάποιοι από αυτούς αναβιώνουν στο δρόμο τα βιντεοπαιχνίδια που τους έχουν δηλητηριάσει», τόνισε.

«Θα υποβάλλονται αιτήματα όπου είναι χρήσιμο και όποτε είναι χρήσιμο, να υπάρχει ταυτοποίηση όσων χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απευθύνουν εκκλήσεις για ταραχές ή να εντείνουν τη βία», ανέφερε.

Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαγραφή «των πιο ευαίσθητων τύπων περιεχομένου».

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.

Θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (..) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Οι αποφάσεις αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν.

Η κηδεία του Ναέλ, ο θάνατος του οποίου από πυρά αστυνομικού την Τρίτη αποτέλεσε θρυαλλίδα για βίαιες ταραχές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο 17χρονος.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

Ένας νεαρός άνδρας που πήδηξε από ένα κτίριο σούπερ μάρκετ το βράδυ της Πέμπτης, έχασε τη ζωή του, μετέδωσε την Παρασκευή η τηλεόραση BFM, επικαλούμενη την εισαγγελία της Ρουέν, στη βόρεια Γαλλία.

Απαγόρευση των διαδηλώσεων στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τις τοπικές αρχές την ώρα που η κυβέρνηση φέρεται να βάζει στο τραπέζι και τη λύση της κήρυξης της χώρας σε έκτακτη ανάγκη προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία μετά από τέσσερις μέρες εξαιτίας του θανάτου 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας θα εξετάσουν «όλες τις επιλογές» για την αντιμετώπιση των ταραχών κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αργότερα εντός της ημέρας, δήλωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν. Η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε προάστιο του Παρισιού:

«Η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η εθνική ενότητα και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αποκατασταθεί η τάξη».

Η αστυνομία προχώρησε σε 667 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού βίαια επεισόδια ξέσπασαν επίσης στη Μασσαλία, τη Λυών, την Πω, την Τουλούζη και τη Λιλ, σε μια τρίτη νύχτα διαδηλώσεων κατά της δολοφονίας την Τρίτη από την αστυνομία ενός 17χρονου αλγερινής και μαροκινής καταγωγής.

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την πιθανότητα κήρυξης της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Μπορν απάντησε: «Δεν θα σας πω τώρα, αλλά εξετάζουμε όλες τις επιλογές, με μία προτεραιότητα: την αποκατάσταση της τάξης σε ολόκληρη τη χώρα».

Τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι ακροδεξιοί πολιτικοί της αντιπολίτευσης την έχουν παροτρύνει να λάβει τέτοια μέτρα, τα οποία θα έδιναν στις τοπικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες να κηρύσσουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, να απαγορεύουν διαδηλώσεις. Θα ενίσχυε επίσης περαιτέρω την αστυνομία στις προσπάθειες να συγκρατήσει ύποπτους για ταραχές και να κάνει έρευνες σε σπίτια, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στη Μασσαλία αποφασίστηκε σήμερα Παρασκευή να μην πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις ενώ τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας να σταματήσουν από τις 7 μμ τοπική ώρα.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε επίσης ότι όλα τα τραμ και τα λεωφορεία στο Ιλ-ντε-Φρανς, την περιοχή στην οποία εντάσσεται και το Παρίσι, θα αποσυρθούν στις 2100 τοπική ώρα.

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τους νομάρχες και τους περιφερειάρχες, λεωφορεία και τραμ να σταματήσουν τα δρομολόγια σε όλη τη Γαλλία από τις 21:00, τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), μετά από τρεις νύχτες ταραχών που προκλήθηκαν από τον θάνατο ενός εφήβου από αστυνομικό, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο υπουργός τους ζήτησε επίσης να εφαρμόζουν «συστηματικά τις εντολές που απαγορεύουν την πώληση και μεταφορά» πυροτεχνημάτων, κουτιών βενζίνης, και άλλων εύφλεκτων και χημικών προϊόντων.

Σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτες οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 667 συλλήψεις.

Διακόσιοι σαράντα εννέα αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίσθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Συνολικά 40.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη γαλλική επικράτεια, από τα οποία 5.000 στο Παρίσι. Κανένας αστυνομικός ή χωροφύλακας δεν έχει τραυματισθεί σοβαρά, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδει η Le Monde, 875 άνθρωποι ανακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε 491 κτίρια, κάηκαν 2.000 αυτοκίνητα και σημειώθηκαν 3.880 εμπρησμοί σε δημόσιους χώρους. Τους αριθμούς αυτούς φέρεται να έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Ματινιόν

Τα επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας και ακολούθησαν της πορείας που έγινε χθες, Πέμπτη, παρόλο που οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε (σ.σ η πορεία) τα πνεύματα. Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Βέλγιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ως τις 02:30 [σ.σ. τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 328 προσαγωγές σε εθνική κλίμακα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η μητέρα του θύματος, πάνω σε αυτοκίνητο, φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ήταν στην κεφαλή της πορείας που ξεκίνησε από τη Ναντέρ, με τη συμμετοχή περίπου 6.200 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Η πορεία πήγε ως τον τόπο της τραγωδίας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ακολούθησαν επεισόδια, ρίψεις δακρυγόνων και πυροτεχνημάτων, κάποιες πυρκαγιές και η καταστροφή ενός ακινήτου. Τουλάχιστον ένα υποκατάστημα τράπεζας υπέστη μεγάλες υλικές φθορές και οχήματα πυρπολήθηκαν.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αστυνομική πηγή του AFP, τα βίαια επεισόδια ενδέχεται να «γενικευτούν» τα «επόμενα βράδια», με «στοχευμένες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμβόλων του κράτους ή της κρατικής εξουσίας».

Στο Πο (νοτιοδυτικά) κυρίως, εκσφενδονίστηκε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αστυνομικού τμήματος.

Στο Παρίσι, στις περίφημες Αλ [σ.σ. Halles, η ιστορική κεντρική αγορά τροφίμων της μεγαλούπολης], καθώς και στην οδό Ριβολί, που οδηγεί στο μουσείο του Λούβρου, ορισμένα καταστήματα «βανδαλίστηκαν», «λεηλατήθηκαν» και «πυρπολήθηκαν», διευκρίνισε ανώτερος αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας.

Τουλάχιστον τρεις δήμοι κοντά στην πρωτεύουσα αποφάσισαν να κηρύξουν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, ως και πολυήμερη, στο σύνολο της επικράτειάς τους ή σε κάποιες συνοικίας, για όλους ή μόνο τους ανήλικους.

Ο δήμος της Κλαμάρ και της Κομπιέν επέβαλαν έτσι απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 ως τις 06:00 [22:00-07:00 ώρες Ελλάδας].

Στη Λίλη (βόρεια), δημαρχείο λαϊκής νότιας συνοικίας πυρπολήθηκε και άλλο ένα, σε ανατολικό προάστιο της πόλης, υπέστη υλικές φθορές.

Στα προάστια του Παρισιού, λεωφορεία και τραμ σταμάτησαν να κυκλοφορούν χθες στις 21:00 [22:00].

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία, η RAID και η GIGN, μονάδες των ειδικών δυνάμεων αντίστοιχα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, αναπτύχθηκαν σε μεγάλες πόλεις όπως η Τουλούζη (νοτιοδυτικά), η Μασσαλία (νοτιοανατολικά), η Λιόν (νοτιοανατολικά), η Λίλη (βόρεια) και η Μπορντό (νοτιοδυτικά).

Η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε πως η επιβολή εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως απαιτούν φωνές που υψώθηκαν στην άκρα δεξιά, είναι «επιλογή που δεν εξετάζεται σήμερα».

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το πώς δρουν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης στη Γαλλία: το 2022, καταγράφτηκαν δεκατρείς θάνατοι κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε δρόμους έπειτα από «άρνηση συμμόρφωσης», αριθμός άνευ προηγουμένου στη χώρα.

«Δεν είμαι οργισμένη με την αστυνομία, δεν είμαι οργισμένη παρά εναντίον ενός ανθρώπου: αυτού που πήρε τη ζωή του γιου μου», είπε η Μ.Μ., η μητέρα του Ναέλ, σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε χθες βράδυ από το τηλεοπτικό δίκτυο France 5.

Η εισαγγελία «θεωρεί ότι δεν συνέτρεχαν» συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν «την οπλοχρησία» του αστυνομικού που πυροβόλησε τον έφηβο, τόνισε χθες το πρωί ο εισαγγελέας της Ναντέρ, ο Πασκάλ Πρας.

«Τα πρώτα» και «τα τελευταία» λόγια του αστυνομικού, που παραμένει προφυλακισμένος, είναι πως ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια, δήλωσε χθες ο συνήγορός του Λοράν-Φρανκ Γενάρ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, επιμένοντας στο ότι ο εντολέας του «δεν ήθελε να σκοτώσει».

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και διατάχθηκε να παραμείνει προφυλακισμένος, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εισαγγελίας.

Η τραγωδία έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας στο όχημα που οδηγούσε ο Ναέλ, γνωστός στη δικαιοσύνη διότι είχε «αρνηθεί να υπακούσει» σε εντολή οργάνου της τάξης και στο παρελθόν και για παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επρόκειτο να προσαχθεί σε δικαστήριο ανηλίκων τον Σεπτέμβριο.

Οργή έχουν προκαλέσει στη Γαλλία βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να παρακολουθεί συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι καθώς μαίνονταν οι ταραχές στη χώρα μετά τη δολοφονία εφήβου από πυρά αστυνομικού.

Τα πλάνα από το βίντεο φαίνεται να είναι από το στάδιο Accor Arena του Παρισιού την Τετάρτη το βράδυ, τη δεύτερη νύχτα των ταραχών στη Γαλλία, όπως δημοσιεύει ο Independent.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στα πλάνα φαίνεται ο Μακρόν να χτυπά ρυθμικά το πόδι του στον 76χρονο πιανίστα καθώς ερμήνευε επιτυχίες όπως το "Saturday Night's Alright for Fighting" και το "Burn Down the Mission".

