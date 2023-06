Γαλλία: Επιστράτευση 45.000 αστυνομικών - «Προετοιμαζόμαστε για περισσότερη βία»

Σαράντα πέντε χιλιάδες αστυνομικοί και χωροφύλακες θα τοποθετηθούν σε όλη τη χώρα το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στην τηλεόραση TF1, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερη βία στους δρόμους μετά τη δολοφονία ενός 17χρονου από αστυνομικό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.

Θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (..) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Οι αποφάσεις αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν.

THIS IS FRANCE RIGHT NOW 🇫🇷 pic.twitter.com/FQzO0BGSsq