Γαλλία: Εμπορικό κέντρο έξω από το Παρίσι καταστράφηκε κατά τις ταραχές

Ολοσχερώς καταστράφηκε το εμπορικό κέντρο Croix-Blanche νότια του Παρισιού, που τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω των ταραχών που συγκλονίζουν τη Γαλλία, μετά τον θάνατο του 17χρονου.

Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται στη Με-συρ-Σεν, που υπάγεται στην Ιλ-ντε-Φρανς. Λόγω του καπνού από τη φωτιά, ο δήμος αποφάσισε να κλείσει την Παρασκευή δύο σχολεία, ενώ ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

France rocked by third night of riots over police killing of teen😞#FranceRiots #Paris #FranceProtests pic.twitter.com/bTXgtnj3hq