Νεκροί δύο Ισραηλινοί από επίθεση ενόπλου μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

Δύο Ισραηλινοί άνδρες σκοτώθηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια πυροβολισμών που έλαβαν χώρα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανία, μετέδωσαν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι νεκροί είναι ένας άνδρας περίπου 60 ετών και ένας άνδρας περίπου 20 ετών

Αναφορές των ισραηλινών media υποστήριξαν αναφέρουν ότι ο δράστης της επίθεσης έφτασε από την Ιορδανία μέσα σε ένα φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο δράστης εμπλέκεται στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.