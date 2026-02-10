Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν τη Δευτέρα νέες οδηγίες για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μια βασική ναυτιλιακή οδό για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εντάσεις υποβόσκουν μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το Στενό, τμήμα του οποίου βρίσκεται εντός των χωρικών του υδάτων, και κατά καιρούς έχει κατασχέσει εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα που διέρχονταν την περιοχή, κατηγορώντας τα για λαθρεμπόριο.

Η Ναυτιλιακή Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ ενημέρωσε τα εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και να αρνούνται προφορικά οποιαδήποτε άδεια επιβίβασης από τις ιρανικές δυνάμεις, εάν τους ζητηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες.

«Συνιστάται τα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία που διέρχονται από την περιοχή να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», αναφέρουν οι οδηγίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της διοίκησης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τα πληρώματα δεν πρέπει να αντιστέκονται βίαια σε περίπτωση επιβίβασης των ιρανικών δυνάμεων. «Εάν οι ιρανικές δυνάμεις επιβιβαστούν σε εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία, το πλήρωμα δεν θα πρέπει να αντισταθεί βίαια», αναφέρεται.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, ξεκίνησαν καλά και πρόκειται να συνεχιστούν, σε σχόλια που θα μπορούσαν να μειώσουν την ανησυχία ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να ωθήσει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά σε πόλεμο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την περασμένη εβδομάδα αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι η σύντομη συνάντηση έδειξε πως υπάρχει αρκετή κατανόηση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες παρά τη δυσπιστία.

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν δείξει ετοιμότητα να αναβιώσουν τη διπλωματία σχετικά με τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, η Ουάσινγκτον επιθυμεί επίσης οι συνομιλίες να καλύψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, την υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες στην περιοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση στο Ιράν την Παρασκευή με εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα αγοράζει «άμεσα ή έμμεσα» αγαθά από το Ιράν, υλοποιώντας μια απειλή που είχε διατυπώσει τον περασμένο μήνα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος Λαριτζανί έφτασε στο Ομάν

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος για την ασφάλεια στο Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, έφτασε σήμερα στο Ομάν, όπου έγιναν οι πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Λαριτζανί αναμένεται να συναντηθεί με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπεν Ταρίκ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ανακοινώσει χθες την επίσκεψη αυτή, η οποία έχει στόχο να συζητηθούν «οι τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Στις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την θετική ατμόσφαιρα που υπήρχε, μολονότι, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, «εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά δυσπιστία».

Το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ το κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.