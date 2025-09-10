Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Χούθι στην Υεμένη

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε την Τετάρτη επιθέσεις κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη.

Τα χτυπήματα σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά. Την επίθεση επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο μια κρυψώνα μεταξύ δύο βουνών, η οποία χρησιμοποιείται ως αρχηγείο διοίκησης και ελέγχου. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων της επίθεσης ήταν το αρχηγείο των Χούθι και και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι, Al-Masirah, μετέδωσε πως από την επίθεση 9 άτομα και τραυματίστηκαν ακόμα 18.

Οι επιθέσεις είναι οι τελευταίες σε μια σειρά επιθέσεων και αντεπιθέσεων που διαρκούν πάνω από ένα χρόνο μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών Χούθι στη Υεμένη, ως μέρος των επιπτώσεων του πολέμου στη Γάζα.

Οι Χούθι έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια ενέργεια που περιγράφουν ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Έχουν επίσης εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

Το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί με επιθέσεις σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού της Χοντέιντα.