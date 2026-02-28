Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σε απάντηση στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «άρχισαν ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων», μετέδωσε η τηλεόραση επικαλούμενη αυτό το στρατιωτικό σώμα που είναι ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν και πάλι πάνω από το κέντρο της Ντόχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ιρανικούς πυραύλους να αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την παραλιακή οδό της Ντόχα από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Στο Κατάρ βρίσκεται η στρατιωτική βάση του Αλ-Ουντέιντ, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.