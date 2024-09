«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή

Για μια «ανοικτή μάχη ξεκαθαρίσματος» με το Ισραήλ έκανε λόγο ο δεύτερος πλέον τη τάξει στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κατά τη διάρκεια της κηδείας του «παγκόσμιου τρομοκράτη», Ιμπραχίμ Ακίλ, στη Βηρυτό, απειλώντας ότι η οργάνωση έχει ξεκινήσει μια «μάχη χωρίς όρια», θέτοντας σε επιφυλακή τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ για ενδεχόμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση.

Την ίδια ώρα οι τρομοκράτες της Χαμάς στέκονται δίπλα στη Χεζμπολάχ χαιρετίζοντας σήμερα «τη γενναιότητά» της. «Η Χαμάς χαιρετίζει τους μαχητές της αντίστασης στο Λίβανο για τη μάχη και το θάρρος τους μπροστά στη σιωνιστική πολεμική μηχανή και για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πολεμούν για να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό (…) στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», επισημαίνει η Χαμάς σε δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ εκτιμά ότι η λιβανική Χεζμπολάχ τελεί υπό όλο και αυξανόμενη πίεση από τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκάλαντ είπε ότι η Χεζμπολάχ νιώθει τώρα σαν να την καταδιώκουν.

Τόνισε επίσης ότι «οι επιθέσεις του Ισραήλ θα συνεχιστούν έως ότου η χώρα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι των πόλεων στο βόρειο Ισραήλ θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή και το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το επιτύχει αυτό».

Η Χεζμπολάχ έχει ορκιστεί να προβεί σε αντίποινα κατά του Ισραήλ για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη σε βομβητές και ασυρμάτους που ανήκαν σε μέλη της.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι από το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 150 ρουκέτες, πύραυλοι κρουζ και drones εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ.

Οι επιθέσεις με ρουκέτες έγιναν από το Λίβανο και είχαν στόχο το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ.

Ο στρατός λέει ότι η διάταξη αεράμυνας της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας είχε υψηλό ποσοστό αναχαίτισης εν μέσω των επιθέσεων, ενώ μόνο μερικές περιπτώσεις άμεσων συγκρούσεων και πτώσης θραυσμάτων προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές.

«Η πολεμική αεροπορία είναι έτοιμη σε άμυνα και επίθεση», πρόσθεσαν οι IDF.

Hezbollah’s terrorism targets civilians. Hundreds of thousands of Israeli civilians spent their night hiding in bomb shelters, while barrages of rockets were flying over their heads, some hitting their homes, and rocket alert sirens were constantly sounding throughout the night.… pic.twitter.com/2XzgAQQ7Fp

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός κατάφερε στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου «μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί», έπειτα από μια νύχτα σφοδρών, διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών και ενός πλήγματος εναντίον της Βηρυτού την Παρασκευή.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε καταφέρει στη Χεζμπολάχ μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί. Αν η Χεζμπολάχ δεν κατάλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι, θα το καταλάβει», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί να ανοίγουν πυρ εναντίον των κατοίκων της, εναντίον των πόλεών της και ούτε εμείς, το Κράτος του Ισραήλ, θα το ανεχθούμε», κατέληξε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» από την κλιμάκωση στον Λίβανο, μετά τις πρόσφατες πολύνεκρες επιθέσεις και απευθύνει έκκληση για μια «επείγουσα» κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά ανήσυχη από την κλιμάκωση στον Λίβανο μετά τις επιθέσεις της Παρασκευής στη Βηρυτό», υπογράμμισε ο Μπορέλ σε ένα δελτίο Τύπου, απευθύνοντας έκκληση για μια «κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της μπλε γραμμής, όπως και στη Γάζα». Η μπλε γραμμή χωρίζει από το 2000 τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και του Ισραήλ.

«Οι άμαχοι πληρώνουν ένα υψηλό τίμημα», την ώρα που «σφοδρές μάχες» συνεχίζονται σήμερα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στον Λίβανο, είπε επίσης ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι άμαχοι «θα είναι εκ νέου εκείνοι που θα υποφέρουν περισσότερο σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο όποιος πρέπει να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων μέσω νέων έντονων διπλωματικών προσπαθειών», τόνισε.

The EU is extremely concerned by the escalation in Lebanon, following Friday’s attacks in Beirut & the increasing cross border violence between Israel and Hezbollah.



Civilians on both sides are paying an enormous price. An immediate ceasefire is needed.https://t.co/dw3d06Tzll