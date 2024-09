Νετανιάχου για Χεζμπολάχ: Αν δεν έλαβε το μήνυμα, σας υπόσχομαι, θα το λάβει - Τη χτυπήσαμε με πλήγματα που δεν φανταζόταν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπόσχέθηκε ότι η Χεζμπολάχ θα «λάβει το μήνυμα» έπειτα από μια σειρά πολύ έντονων ισραηλινών επιχειρήσεων.

«Τις τελευταίες ημέρες χτυπήσαμε τη Χεζμπολάχ με μια σειρά από χτυπήματα που δεν φανταζόταν», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"On October 7th, the Hamas terrorist monsters burst into Israel, murdered our people, raped and beheaded our women, burnt babies alive, and took 255 innocent people hostage, including many Americans. pic.twitter.com/vOMTyxS1A9