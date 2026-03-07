Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη αναζητά νέους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών για πιθανές επιθέσεις, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» το Σάββατο.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν νέα πλήγματα με στόχο την «πλήρη καταστροφή» ιρανικών στόχων, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον «απείλησε ξεκάθαρα να επεκτείνει τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού λαού και να τον σκοτώσει άμεσα».

«Για τον λόγο αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοινώνει ότι θα εξετάσει σοβαρά αμερικανικές περιοχές, δυνάμεις και συνεργάτες που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στη λίστα στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και θα αναλάβει δράση σε περίπτωση απερίσκεπτης ενέργειας του εχθρού», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε πότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ενδεχόμενες επιθέσεις εναντίον αυτών των νέων στόχων.

Τραμπ: Το Ιράν ζήτησε συγγνώμη από τους «γείτονές» του - Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ, Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν απολογήθηκε και «παραδόθηκε» στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι η χώρα «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» σήμερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζήτησε συγγνώμη από γειτονικές χώρες και υποσχέθηκε ότι δεν θα τις στοχοποιήσει ξανά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόσχεση αυτή δόθηκε «μόνο εξαιτίας των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Συγκεκριμένα έγραψε στο Truth Social:

«Το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αμείλικτης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στόχος τους ήταν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν ηττήθηκε, σε χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!» Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «τυραννός της Μέσης Ανατολής», αλλά «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσει εντελώς! Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό χτύπημα! Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή και ο βέβαιος θάνατος περιοχών και ομάδων ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν θεωρηθεί ως στόχοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

