Νέες απειλές Ερντογάν για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα (vid)

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακόμη και στο βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, επαναλαμβάνοντας το αφήγημά του περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν στο μήνυμά του τόνισε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και τις απειλές κατά των συμφερόντων της, αλλά του «τουρκοκυπριακού λαού» στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη ''Γαλάζια Πατρίδα'' μας», υπογράμισσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın Yeni Yıl Mesajı:



“Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.“ pic.twitter.com/l5oEL35GLF — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 31, 2025

«Τιμώ τους ήρωές μας που έπεσαν ως μάρτυρες στον αγώνα μας ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και ληστές των πόλεων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιβίωσης του κράτους μας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν τόνισε ότι «εκ μέρους εμού και του έθνους μου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από τους βετεράνους μας που πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα για την ειρήνη και την ευημερία 86 εκατομμυρίων ανθρώπων».

«Τον περασμένο χρόνο, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση», σημείωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε δε ότι: «Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται, τα αποθεματικά της Κεντρικής μας Τράπεζας ενισχύονται και επιταχύνουμε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές».

Κλείνοντας το βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι: «Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία».