Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε παρέλαση φεστιβάλ - Έξι τραυματίες (vid)

Έξι άνθρωποι πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Φεστιβάλ «West Indian Day» στη Νέα Υόρκη. Ένα άτομο πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ένα άλλο στον ώμο και ένα τρίτο στον καρπό, ανέφερε η New York Post. Δεν είναι σαφές πού πυροβολήθηκαν το πέμπτο και το έκτο θύμα, ανέφεραν πηγές.

