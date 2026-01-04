Νέα Υόρκη: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

O πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και για συνωμοσία κατοχής τέτοιων όπλων.

Οι κατηγορίες αυτές επαναλαμβάνουν εκείνες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το νέο κατηγορητήριο, το οποίο αποκαλύφθηκε το Σάββατο και διευρύνει το πεδίο των διώξεων προσθέτοντας κατηγορίες και κατά της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, είχε κατατεθεί μυστικά στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των ΗΠΑ ο Μαδούρο συνεργάζεται με «μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκράτες στον κόσμο» για να επιτρέψει την αποστολή χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι ισχυρές και βίαιες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα , συνεργάζονταν απευθείας με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και στη συνέχεια έστελναν τα κέρδη σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που τους βοηθούσαν και τους προστάτευαν σε αντάλλαγμα.

Ο Μαδούρο επέτρεψε «στη διαφθορά που τροφοδοτείται από την κοκαΐνη να ανθίσει προς όφελός του, προς όφελος μελών του κυβερνώντος καθεστώτος του και προς όφελος μελών της οικογένειάς του», ισχυρίζεται το κατηγορητήριο.

Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο Μαδούρο και η οικογένειά του «παρείχαν κάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε καρτέλ που διακινούσαν ναρκωτικά σε όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα να διακινούνται έως και 250 τόνοι κοκαΐνης μέσω της Βενεζουέλας ετησίως έως το 2020, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Τα ναρκωτικά μεταφέρονταν με ταχύπλοα σκάφη, αλιευτικά σκάφη και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή με αεροπλάνα από παράνομους αεροδιαδρόμους, αναφέρει το κατηγορητήριο.

«Αυτός ο κύκλος διαφθοράς που βασίζεται στα ναρκωτικά γεμίζει τις τσέπες των αξιωματούχων της Βενεζουέλας και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα ωφελεί βίαιους ναρκο-τρομοκράτες που λειτουργούν ατιμώρητα σε έδαφος της Βενεζουέλας και οι οποίοι βοηθούν στην παραγωγή, προστασία και μεταφορά τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για τον ρόλο της Βενεζουέλας ως σημείου διέλευσης κοκαΐνης και καταφυγίου για εγκληματικές συμμορίες, τρομοκρατικές ομάδες και αριστερούς αντάρτες που διακινούν ναρκωτικά από τη γειτονική Κολομβία. Ενώ είναι δύσκολο να εξακριβωθούν αξιόπιστα δεδομένα, η συντριπτική πλειοψηφία της κοκαΐνης αναχωρεί από τη Νότια Αμερική από την Κολομβία και τον Ισημερινό, κατευθυνόμενη βόρεια μέσω του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού και όχι της Καραϊβικής.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του ότι διέταξαν απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες «εναντίον εκείνων που τους χρωστούσαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο την επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών τους». Αυτό περιλαμβάνει τη δολοφονία ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η σύζυγος του Μαδούρο κατηγορείται επίσης ότι δέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες το 2007 για να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ «ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών» και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης των Ναρκωτικών της Βενεζουέλας.

Ο έμπορος ναρκωτικών συμφώνησε στη συνέχεια να δωροδοκεί μηνιαίως τον διευθυντή της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών, καθώς και περίπου 100.000 δολάρια για κάθε πτήση που μετέφερε κοκαΐνη «για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση της πτήσης». Μέρος αυτών των χρημάτων πήγε στη σύζυγο του Μαδούρο, αναφέρει το κατηγορητήριο.

Πηγή: Reuters, Associated Press