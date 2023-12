Μακελειό στην Πράγα

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε για το Σάββατο η Τσεχία, μετά το μακελειό στο Πανεπιστήμιο «Καρόλου» στο κέντρο της Πράγας από τον 24χρονο φοιτητή, Ντέιβιντ Κόζακ, ο οποίος πυροβόλησε δεκάδες ανθρώπους στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 14 δολοφονηθέντες, (συνολικά 15 νεκροί μαζί με τον δράστη) και 24 τραυματίες, εκ των οποίων οι εννιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η ελληνική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Τσεχίας έχει γνωστοποιήσει πως ανάμεσα στους νεκρούς δεν υπάρχει κανένας Έλληνας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, δείχνουν τον 24χρονο Ντέιβιντ Κόζακ να βγαίνει στο μπαλκόνι και να ανοίγει πυρ, αλλά και φοιτητές να κρύβονται κρεμασμένοι στο περβάζι της οροφής του πανεπιστημίου για να αποφύγουν τις σφαίρες.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️ The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, καθώς φαίνεται να εμπνεύστηκε από ένα φρικτό παρόμοιο γεγονός, που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο, όταν ένα 14χρονο κορίτσι πήρε μια καραμπίνα στο σχολείο της και σκότωσε έναν συμμαθητή της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Ο 24χρονος είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του μέσα από μηνύματά του στο Telegram. Εκεί, μάλιστα, είχε αναφέρει και το όνομα «Αλίνα Αφανασκίνα», από την οποία «εμπνεύστηκε» την επίθεση. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία, η Alina Afanaskina με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Τότε, όταν ο Ilnaz έκανε τους πυροβολισμούς, συνειδητοποίησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω μαζικές δολοφονίες παρά κατά συρροήν δολοφονίες». (σ.σ.: Alina Afanaskina και ο Ilnaz είναι δράστες μαζικών επιθέσεων).

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας. Κάνουν λόγο για «φρικτή προμελετημένη πράξη».

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πράγας, ο Μάρτιν Βόντρασεκ, πιστεύεται ότι ο Κόζακ σκότωσε τον πατέρα του στην πόλη Χοστούν, δυτικά της Πράγας, νωρίτερα μέσα στην ημέρα και ότι μετά την εγκληματική του πράξη σχεδίαζε να αυτοκτονήσει.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση, όπου φαίνονται φοιτητές να πηδούν από παράθυρα στην προσπάθειά τους να σωθούν ή να αμπαρώνουν πόρτες αιθουσών και αμφιθεάτρων.

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες για το μακελειό. Ο 24χρονος φοιτητής, που «γάζωσε» δεκάδες, είχε προαναγγείλει το φρικιαστικό έγκλημά του στα social media. Ο Πρόεδρος Πετρ Πάβελ εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» και τον «ανήμπορο θυμό του για την εντελώς αχρείαστη» απώλεια ζωής.

Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε «εξαφανιστεί», μπορεί να συνδέεται και με τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα, ενός άλλου άνδρα και της 2 μηνών κόρης του, στις 15 Δεκεμβρίου, στα ανατολικά της Πράγας.

Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους μαζικούς πυροβολισμούς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

Το μακελειό ξεκίνησε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα την Πέμπτη στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, προφανώς σκότωσε τυχαία, ενώ το προσωπικό και οι μαθητές χρησιμοποιούσαν έπιπλα για να μπουν στα δωμάτια.

Τα δραματικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να πηδούν από μια εξωτερική προεξοχή σε πολλές ιστορίες. Ακούγονται και πυροβολισμοί.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX