Νέα σελίδα στη Γερμανία: Ορκίστηκε Καγκελάριος ο Μερτς - Τα επόμενα βήματα της νέας κυβέρνησης

Ορκίστηκε καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αργά το απόγευμα της Τρίτης (06/05) ο Φρίντριχ Μερτς, αφού εξελέγη με 325 ψήφους υπέρ έναντι 289 κατά στη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας που διεξήχθη στην Bundestag.

Ειδικότερα, ο Μερτς έγινε και επίσημα ο δέκατος καγκελάριος που καταλαμβάνει το αξίωμα στην ιστορία της χώρας και αφού ορκιστούν και τα μέλη της κυβέρνησής του, θα μεταβεί στην καγκελαρία για την τελετή παράδοσης - παραλαβής με τον απερχόμενο Όλαφ Σολτς.

Στις 23:00 (ώρα Ελλάδος) έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο νέος καγκελάριος θα μεταβεί την Τετάρτη (06/05) στο Παρίσι και ύστερα στη Βαρσοβία.

Υπενθυμίζεται ότι, για «ιστορική ήττα», «κρίση» και «βόμβα» κάνουν λόγο τα γερμανικά ΜΜΕ σχολιάζοντας την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εκλεγεί καγκελάριος από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο από την πρώτη κιόλας ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι, για να εκλεχθεί νέος Καγκελάριος της Γερμανίας, ο Μερτς χρειαζόταν 316 από τις 630 ψήφους σε μυστική ψηφοφορία. Ωστόσο, έλαβε μόνο 310 ψήφους στον ρώτο γύρο.

Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες διαβεβαιώνουν ότι οι 18 διαρροές δεν προήλθαν από το δικό τους στρατόπεδο και αφήνουν υπονοούμενα για την άλλη πλευρά.

Ταυτόχρονα, φανερά ενοχλημένος φαίνεται από την καθυστέρηση της διαδικασίας, ο πρώην Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα, με τον Guardian, ο έδειχνε απολύτως εξοργισμένος καθώς περπατούσε στους διαδρόμους μετά την πρώτη ψηφοφορία, κουνώντας το κεφάλι του με δυσπιστία.

«Πιθανότατα είναι ασφαλές να πούμε ότι δεν είναι ένας από τους 18 ''επαναστάτες''», σχολιάζει ο Guardian.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο συγχαίρουν τον νέο Καγκελάριο

Ηγέτες από όλον το κόσμο συνεχάρησαν τον νέο καγκελάριο, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την εκλογή του αλλά και την προθυμία τους να συνεργαστούν μαζί του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς τον Φρίντριχ Μέρτς με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, τονίζοντας ότι προσβλέπει σε συνεργασία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων των δύο κρατών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Θερμά συγχαρητήρια @_FriedrichMerz για την εκλογή του ως Καγκελάριου της Γερμανίας. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση των διμερών μας δεσμών και την αντιμετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον νέο σας ρόλο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που εξέφρασαν επίσημα συγχαρητήρια για στον Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή του ως καγκελάριος.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι ελπίζει να δει «περισσότερη γερμανική ηγεσία στις ευρωπαϊκές και διατλαντικές υποθέσεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Συγχαίρω ειλικρινά τον @_FriedrichMerz για την εκλογή του ως νέου ομοσπονδιακού καγκελάριου της Γερμανίας.

Η Ουκρανία είναι βαθιά ευγνώμων για την υποστήριξη της Γερμανίας και του λαού της. Η χείρα βοηθείας σας έχει σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ουκρανικές ζωές.

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Γερμανία θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή και ότι θα δούμε περισσότερη γερμανική ηγεσία στις ευρωπαϊκές και διατλαντικές υποθέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με το μέλλον της Ευρώπης να διακυβεύεται - και θα εξαρτηθεί από την ενότητά μας.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, κ. Καγκελάριε, στο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Μερτς, σημειώνοντας ότι «τώρα εξαρτάται από εμάς να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή και τη γαλλογερμανική συνείδηση ​​πιο δυνατές από ποτέ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας, αγαπητέ Καγκελάριε @_FriedrichMerz!

Τώρα εξαρτάται από εμάς να κάνουμε τη γαλλογερμανική μηχανή και τη γαλλογερμανική συνείδηση ​​πιο δυνατές από ποτέ.

Εναπόκειται σε εμάς να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή μας ατζέντα για την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Για τους Γάλλους, τους Γερμανούς και όλους τους Ευρωπαίους. Θα συναντηθούμε αύριο στο Παρίσι για να το δουλέψουμε μαζί!».

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επαίνεσε τον Μερτς ως «αποδεδειγμένο φίλο και ειδήμων για θέματα που αφορούν στην Ευρώπη», υποσχόμενη να «συνεργαστούμε για μια ισχυρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Συγχαρητήρια για την εκλογή σου, αγαπητέ @_FriedrichMerz.

Μαζί σας, ένας αποδεδειγμένος φίλος και ειδικός σε θέματα Ευρώπης μετακομίζει στην Καγκελαρία.

Θα εργαστούμε μαζί για μια ισχυρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας!»

Στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε: «Η συνεργασία Ιταλίας και Γερμανίας είναι βασικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Η συνεργασία Ιταλίας και Γερμανίας είναι βασικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα.

Είμαι βέβαιη ότι μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνον σε διμερές επίπεδο αλλά και στην ΕΕ, τη G7, το ΝΑΤΟ, όπως και στα κύρια διεθνή θέματα.

Είμαι της άποψης ότι η Ιταλία και η Γερμανία, οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεταποιητική βιομηχανία, μπορούν να κάνουν τη διαφορά για να δοθεί νέα ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως και για τη δημιουργία ισότιμων συνεργασιών με την Αφρική και για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρη τον Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή του, αναφέροντας ότι ανυπομονεί για τη συνεργασία τους σε μια φιλόδοξη κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ Friedrich Merz @Bundeskanzler, για τον διορισμό σας ως Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου της Γερμανίας.

Συγχαρητήρια! Ανυπομονώ για τη συνεργασία μας σε μια φιλόδοξη κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ανυπομονώ για τη συνεργασία μας για μια ισχυρή Ευρώπη!».

O πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, εξέφρασε, επίσης, τα συγχαρητήριά του στον Μερτς, τονίζοντας ότι τον περιμένει την Τετάρτη (07/05) στη Βαρσοβία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:

Ταυτόχρονα, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκλογή του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, αναφέροντας ότι «κοινά σύνορα σημαίνει επίσης κοινή ευθύνη – προσβλέπω σε φιλική συνεργασία μεταξύ ημών και των κυβερνήσεών μας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Συγχαρητήρια, αγαπητέ@_FriedrichMerz για την εκλογή σου ως Καγκελάριου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας!

Κοινά σύνορα σημαίνει επίσης κοινή ευθύνη – προσβλέπω σε φιλική συνεργασία μεταξύ ημών και των κυβερνήσεών μας».

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε και ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο για την εκλογή του Μερτς, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ο ρόλος και η ηγεσία της Γερμανίας είναι καθοριστικοί για την προστασία της ασφάλειας της Ευρώπης».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του:

Σας συγχαίρω θερμά @_friedrichmerz για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Γερμανίας.

Ο ρόλος και η ηγεσία της Γερμανίας είναι καθοριστικοί για την προστασία της ασφάλειας της Ευρώπης.

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για μια ακόμη ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική ΕΕ».

Επίσης, και ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα έδωσε συγχαρητήρια στον Μερτς για την εκλογή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι «ο Καγκελάριος και εγώ συμμεριζόμαστε κοινή άποψη σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Συγχαρητήρια στον @_FriedrichMerz για την εκλογή του ως Καγκελάριου της Γερμανίας.

Χαίρομαι που θα ηγηθεί μιας χώρας που είναι τόσο στενά συνδεδεμένη μαζί μας σε πολλούς τομείς.

Ο Καγκελάριος και εγώ συμμεριζόμαστε κοινή άποψη σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καλή υπόσχεση για μελλοντική συνεργασία.

Προσβλέπω όχι μόνο στην κοινή ενίσχυση των τσεχογερμανικών σχέσεων, αλλά και στη συνεργασία εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».