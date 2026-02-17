Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν ενόψει των συνομιλιών στη Γενεύη: Συνέπειες αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες, Δευτέρα, για τις «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.

«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (...) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις με ριζοσπάστες κληρικούς, λέει ο Ρούμπιο

Την ίδια ώρα, τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας υπογράμμισε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από την Ουγγαρία όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Όπως δήλωσε, υπάρχει «ευκαιρία» για διπλωματική συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες της Ουάσιγκτον, αλλά οι προσδοκίες πρέπει να παραμείνουν ρεαλιστικές.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να επιτευχθεί διπλωματικά μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα είμαστε πολύ ανοιχτοί και θετικοί σε αυτό. Αλλά δεν θέλω επίσης να το υπερτιμήσω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να καταλήξει σε πραγματικές συμφωνίες με το Ιράν, επειδή έχουμε να κάνουμε με ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που λαμβάνουν θεολογικές αποφάσεις και όχι γεωπολιτικές».

Προειδοποιεί το Κίεβο να διαπραγματευτεί «γρήγορα» πριν από τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στη Γενεύη

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Ουκρανία καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα», καθώς Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να αρχίσουν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον ο μεγιστάνας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι για την Ταϊβάν

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει «σύντομα» όσον αφορά νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα αποφασίσει πολύ σύντομα όσον αφορά ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν, κάτι που προκαλεί οργή στο Πεκίνο και εξώθησε πρόσφατα τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ να του απευθύνει προειδοποίηση.

«Του μίλησα. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να επισκεφτεί επίσημα την Κίνα τον Απρίλιο, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς επέστρεφε στην πρωτεύουσα.

Παρά το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, η Ουάσιγκτον είναι ο κυριότερος υποστηρικτής της σε διεθνές διπλωματικό επίπεδο και επίσης μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της νήσου, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ταϊπέι ανακοίνωνε αγορές αμερικανικών όπλων αθροιστικής αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξοργίζοντας το Πεκίνο, που αντέδρασε προχωρώντας σε μεγάλη ανάπτυξη στοιχείων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων γύρω από τη νήσο.

Η πώληση, που αφορά κυρίως πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, είναι η μεγαλύτερη βάσει αξίας από το 2001, όταν ο Τζορτζ Ουόκερ Μπους είχε εγκρίνει παραδόσεις αμερικανικών όπλων αξίας 18 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους στην αρχή αυτού του μήνα, ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «δείξουν σύνεση» στις πωλήσεις όπλων που κάνουν στην Ταϊβάν.

Η νέα έκδοση της «στρατηγικής για την εθνική άμυνα» των ΗΠΑ, για το 2026, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει σκοπό την «αποτροπή της Κίνας στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού διά της ισχύος» πάντως όχι με «αναμέτρηση», χωρίς να αναφέρεται ωστόσο ρητώς στην Ταϊβάν, αντίθετα με προηγούμενα τέτοια κείμενα.

Η Ουάσιγκτον πιέζει την Ταϊπέι να επενδύσει περισσότερα για να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε εισηγήθηκε επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα οκτώ χρόνια, κάτι που μένει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Μεταξύ άλλων, τα κεφάλαια αυτά θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση του σχεδιαζόμενου «T-Dome», ολοκληρωμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, με έμπνευση τον «Σιδερένιο Θόλο» του Ισραήλ και τον αναγγελθέντα από τον πρόεδρο Τραμπ μελλοντικό «Χρυσό Θόλο» των ΗΠΑ.

Η Ταϊβάν και η Κίνα παραμένουν πολιτικά χωρισμένες μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Κίνα, το 1949. Το Πεκίνο θεωρεί πάντα τη νήσο κινεζικό έδαφος και λέει πως επιθυμεί την «επανένωση» με ειρηνικά μέσα, χωρίς όμως να έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση στρατιωτικής βίας για να ανακτήσει τον έλεγχό της.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εντείνει τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη νήσο. Σχεδόν καθημερινά, πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη κινούνται γύρω από την Ταϊβάν.

«Αν η Ταϊβάν προσαρτηθεί από την Κίνα, οι επεκτατικές φιλοδοξίες της Κίνας δεν θα σταματήσουν εκεί», υποστήριξε ο κ. Λάι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα.

«Οι επόμενες χώρες που θα απειληθούν θα είναι η Ιαπωνία, η Φιλιππίνες και άλλες στην περιφέρεια Ινδοειρηνικού, κι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές ως την αμερικανική και την ευρωπαϊκή ήπειρο», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο καταδίκασε την περασμένη Πέμπτη τις δηλώσεις του κ. Λάι, «δημιουργού κρίσεων και υποκινητή πολέμων».