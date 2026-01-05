Νέα ισραηλινά πλήγματα κατά Χεζμπολάχ και Χαμάς στο Λίβανο

Νέα ισραηλινά πλήγματα κατά Χεζμπολάχ και Χαμάς στο Λίβανο

05/01/2026 • 21:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
05/01/2026 • 21:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν σήμερα περιοχές του νοτίου και του ανατολικού Λιβάνου, για τις οποίες είχαν εκδώσει νωρίτερα εντολή εκκένωσης, αναφέροντας πως στόχοι της επιχείρησης ήταν υποδομές της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Μέσω μηνύματος που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, είχε ζητήσει την εκκένωση τεσσάρων κοινοτήτων: των Κφαρ Χάτα και Ανάν (νότια) και των Αλ Μανάρα και Άιν αλ Τίνα (ανατολικά).

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή, θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας», προειδοποιούσε σε αναρτήσεις του στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Οι αναρτήσεις συνοδεύονταν από χάρτες των συγκεκριμένων περιοχών.

ΙΣΡΑΗΛ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ