Νέα ισραηλινά πλήγματα κατά Χεζμπολάχ και Χαμάς στο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν σήμερα περιοχές του νοτίου και του ανατολικού Λιβάνου, για τις οποίες είχαν εκδώσει νωρίτερα εντολή εκκένωσης, αναφέροντας πως στόχοι της επιχείρησης ήταν υποδομές της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

#عاجل 🔸 يهاجم جيش الدفاع في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لمنظمتي حزب الله وحماس الإرهابيتين في لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 5, 2026

Μέσω μηνύματος που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, είχε ζητήσει την εκκένωση τεσσάρων κοινοτήτων: των Κφαρ Χάτα και Ανάν (νότια) και των Αλ Μανάρα και Άιν αλ Τίνα (ανατολικά).

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή, θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας», προειδοποιούσε σε αναρτήσεις του στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Οι αναρτήσεις συνοδεύονταν από χάρτες των συγκεκριμένων περιοχών.