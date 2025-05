Νέα επίθεση Zαχάροβα σε Ζελένσκι: Ανέβασε βίντεο από παράσταση στην οποία έμοιαζε με κλόουν

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις της Μαρία Ζαχάροβα στον Βολοντίμιρ Ζελένκσι, καθώς μέσω ανάρτησής της στο Telegram, τον αποκάλεσε ουσιαστικά και πάλι κλόουν.

Συγκεκριμένα, ανέβασε βίντεο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας από την εποχή που ήταν ηθοποιός, από κάποια κωμική παράσταση στην οποία συμμετείχε.

«Σας παρουσιάζω πραγματικά βίντεο του Ζελένσκι ακριβώς επτά χρόνια πριν - στις 12 Μαΐου 2018, ονειρευόταν επίσης την Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα στον ρόλο ενός κλόουν» αναφέρει σε ανάρτησή της το βράδυ της Πέμπτης (15/05).

Maria Zakharova:



“While the psyops teams are churning out deepfakes, let me show you a real video of Zelensky from exactly seven years ago — May 12, 2018.

Back then, he was also dreaming of Istanbul — and also playing the role of a clown.” pic.twitter.com/2butGyJk5T