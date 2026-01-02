Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας με ροή λάβας - Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα φαίνεται πως έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, καθώς καταγράφεται ροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove, όπως ανακοίνωσε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν άρχισε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε καθοδικά μέσα στην κοιλάδα, φτάνοντας σε χαμηλότερα σημεία, γύρω στα 1.500 μέτρα.

Just after midnight on 1 January 2026, a new eruption started from #Etna's eastern flank: a fissure opened at ~2100 m elevation, and a lava flow is descending through the desert-like Valle del Bove. Photos taken in the evening of 1 January from Etna's east and southeast flanks pic.twitter.com/fwy0Bdka31 — Boris Behncke (@etnaboris) January 1, 2026

Στα εντυπωσιακά βίντεο που είδαν το «φως» της δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων και υλικό του Emilio Messina, αποτυπώνεται η αργή πορεία της λάβας εντός της φυσικής λεκάνης της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως φυσικός αποδέκτης και περιοριστικός χώρος για τις ροές του ηφαιστείου.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά από επιστημονικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν εξελίξεις.