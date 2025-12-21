Νέα αναχαίτιση πλοίου ανοιχτά της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ - Η δεύτερη μέσα στο Σαββατοκύριακο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην αναχαίτιση ακόμη ενός πλοίου ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Κυριακή.

Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν υπό κυρώσεις. Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα μια «αποκλειστική ζώνη» για όλα τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερες από είκοσι επιθέσεις σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Τουλάχιστον 100 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τις επιθέσεις.

Ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα δύο πρώτα δεξαμενόπλοια που κατασχέθηκαν λειτουργούσαν στην μαύρη αγορά και προμήθευαν πετρέλαιο σε χώρες υπό κυρώσεις.

«Οπότε δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ χρειάζεται να ανησυχούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν λόγω αυτών των κατασχέσεων των πλοίων», είπε ο Χάσετ. «Είναι μόνο λίγα από αυτά, και ήταν πλοία της μαύρης αγοράς».

Ωστόσο, ένας έμπορος πετρελαίου δήλωσε στο Reuters ότι οι κατασχέσεις αυξάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανότατα θα ωθήσουν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα όταν ξεκινήσει ξανά το ασιατικό εμπόριο τη Δευτέρα.

Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να περιοριστούν τα κέρδη των τιμών του πετρελαίου, είπε ο έμπορος.