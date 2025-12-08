Ναύαρχος ΝΑΤΟ: Ακλόνητη η στήριξη στην Ουκρανία – Οι ρωσικοί όροι ειρήνης απειλούν την Ευρώπη

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Delfi, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δηλώνει ότι η Συμμαχία παραμένει ακλόνητη στη στήριξη της Ουκρανίας και προειδοποιεί πως τυχόν αποδοχή των ρωσικών όρων ειρήνης – όπως η εγκατάλειψη της ένταξης στο ΝΑΤΟ, η απώλεια εδαφών και η αποδυνάμωση του ουκρανικού στρατού – θα θέσουν σε κίνδυνο τόσο την ίδια την Ουκρανία όσο και τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης. Ο Ντραγκόνε χαρακτηρίζει θετικό το γεγονός ότι επανήλθε η συζήτηση για κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει πως οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να έχει την Ουκρανία στο τραπέζι ως ισότιμο μέρος.

Αναφερόμενος στο μέτωπο, περιγράφει τη ρωσική προέλαση ως «ελάχιστη και εξαιρετικά δαπανηρή», με τεράστιο αριθμό απωλειών. Υπογραμμίζει ότι ο χειμώνας θα είναι κρίσιμος και πως η Δύση πρέπει να επιταχύνει τη βοήθεια, διότι «ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της Ουκρανίας».

Για τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης διακοπής αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης, ο Ναύαρχος διαβεβαιώνει ότι η δέσμευση του ΝΑΤΟ παραμένει αμετακίνητη και πως η Συμμαχία «θα καλύψει τα κενά» εφόσον χρειαστεί. Σχετικά με τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, σημειώνει ότι είναι νωρίς για λεπτομέρειες, αλλά υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές δικές της δυνάμεις, διεθνή υποστήριξη και μια αρχιτεκτονική που θα αποτρέπει νέα ρωσική εισβολή.

What is Russia’s main vulnerability? A NATO admiral says this is where the blow would land in a war



A senior NATO officer says Kaliningrad would be in serious danger if Russia attacked any NATO member.



“Frankly, if I were in Kaliningrad, I wouldn’t do that. It’s an exclave… pic.twitter.com/QSSsdthJzX — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Ο Ντραγκόνε εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία προσαρμόζεται γρήγορα, αλλά δε λειτουργεί ακόμη σε «πολεμική οικονομία» όπως η Ρωσία. Παράλληλα, αποφεύγει να υιοθετήσει τις προβλέψεις περί επικείμενης ρωσικής επίθεσης στα κράτη της Βαλτικής, αν και αναγνωρίζει τη ρωσική επιθετικότητα.

Για την πιθανή αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την ανατολική πτέρυγα, εμφανίζεται καθησυχαστικός, λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει σχέδια για την άμεση ενίσχυση των Βαλτικών χωρών και ότι «η Συμμαχία έχει την ωριμότητα να καλύψει οποιοδήποτε κενό».

Τέλος, δεν αποκλείει μελλοντική παρουσία ουκρανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκές δομές ή ακόμη και την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, εφόσον υπάρξει ομοφωνία και το Κίεβο το επιθυμεί.