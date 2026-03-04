Ναυάγιο πλοίου που μετέφερε LNG ανοικτά της Λιβύης - Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία (pics&vids)

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επετέθη με ναυτικά drones κατά ρωσικού πλοίου που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στη Μεσόγειο και το οποίο βυθίστηκε στη ζώνη ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη, σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές.

Η αρχή λιμένων και θαλασσίων μεταφορών της Λιβύης ανακοίνωσε τη νύχτα ότι το πλοίο αυτό βυθίστηκε έπειτα από «αιφνίδιες εκρήξεις» άγνωστης προέλευσης.

🇷🇺Footage of the burning Russian LNG tanker Arctic Metagaz, allegedly attacked by a kamikaze drone off the coast of the island Malta. pic.twitter.com/xpmvOdy5Kn — Authentic World Updates (@authworldnews) March 3, 2026

Σήμα κινδύνου προερχόμενο από το ARCTIC METAGAZ ελήφθη χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τις εκρήξεις ακολούθησε τεράστια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε τη βύθιση του πλοίου.

Τα 30 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Η επίθεση κατά του πλοίου εξαπολύθηκε από τις λιβυκές ακτές με ναυτικά drones που ανήκουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πλοίο προερχόταν από το λιμάνι του Μουρμάνσκ.

BREAKING:



Drones have struck the Russian LNG tanker Arctic Metagaz off the coast of Malta pic.twitter.com/GG19TKp3uK — Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2026

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το βυθισμένο πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 130 ναυτικών μιλίων βόρεια της Σύρτης.

BREAKING: Russian LNG tanker catches fire in the Mediterranean after reportedly being attacked. pic.twitter.com/9pxkDwbtnN — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 4, 2026

Η λιβυκή αρχή λιμένων προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά στο σημείο του ναυαγίου για τον φόβο σύγκρουσης, αλλά και διαρροής του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μετέφερε ή καυσίμων από τις δεξαμενές του, απευθύνοντας έκκληση για την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή μπροστά στον κίνδυνο ανάφλεξης ή θαλάσσιας ρύπανσης.