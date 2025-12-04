Το NATO υπογραμμίζει τη σημασία για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες υβριδικές απειλές προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφος των κρατών μελών του, δήλωσε την Πέμπτη ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της συμμαχίας.

Οι υβριδικές απειλές αναφέρονται σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές τακτικές που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ασφάλειας ενός αντιπάλου και συνήθως περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, σαμποτάζ βασικών υποδομών και χρήση drones ή παράνομων ένοπλων ομάδων.

«Οι υβριδικές απειλές είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς, στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στο στρατιωτικό αρχηγείο της Συμμαχίας έξω από την πόλη Μονς του Βελγίου.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά στην Ευρώπη, ο Γκρίνκεβιτς είπε ότι ορισμένα ήταν απερίσκεπτα και άλλα σκόπιμα. Είπε ότι ήταν σημαντικό να αναφερθεί ποιος κρύβεται πίσω από τα υβριδικά περιστατικά και ότι η Συμμαχία γνωρίζει ότι η Ρωσία κρύβεται πίσω από μερικά από αυτά.

«Σκεφτόμαστε επίσης να είμαστε προληπτικοί... Αν η Ρωσία προσπαθεί να μας δημιουργήσει διλήμματα, τότε ίσως υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε διλήμματα σε αυτούς», είπε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και «δεν υπάρχει τίποτα επιθετικό σε αυτό».

Η Ρωσία αρνείται τακτικά τις κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικά με drones ή κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τις δυτικές χώρες. Αρνείται επίσης οποιαδήποτε σχέδια για επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, το οποίο παρέχει όπλα, πληροφορίες και άλλη βοήθεια στην Ουκρανία από την εισβολή της Μόσχας το 2022.