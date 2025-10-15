ΝΑΤΟ: Συνεδριάζουν οι υπ. Άμυνας μετά τις εισβολές ρωσικών drones - Στο επίκεντρο και η Ουκρανία

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τους να αναμένεται να επικεντρωθούν στην απειλή που αποτελεί η Ρωσία, στις αμυντικές δαπάνες, τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ρούτε: ΝΑΤΟ και ΕΕ συνεργάζονται για το «drone wall» κατά των ρωσικών απειλών

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους — το ΝΑΤΟ παρέχει τις στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ η ΕΕ διαθέτει τη «μαλακή ισχύ» της εσωτερικής αγοράς και φροντίζει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.

Ολλανδία: Προσπάθεια ενοποίησης των κανονισμών της ανατολικής πλευράς

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενοποιήσει τους διαφορετικούς κανονισμούς και κανόνες εμπλοκής των συμμάχων για τις αποστολές στην ανατολική πλευρά.

«Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε πάνω σε αυτούς τους κανονισμούς και να τους κάνουμε πιο ενωμένους», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Χάκκανεν (Φιλανδός υπ. Άμυνας): Σημαντική απειλή για το ΝΑΤΟ η Ρωσία και μετά τον πόλεμο

Η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική απειλή για το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκκανεν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι έχουν δει μια νέα συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων.

Ο Χάκκανεν, μιλώντας ενώπιον συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία καταναλώνει στρατιωτικούς πόρους με ταχύ ρυθμό και εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την Κίνα.

Πέβκουρ (Εσθονός υπ. Άμυνας): Τα μέλη του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συμφωνήσουν σε νέο πακέτο όπλων για την Ουκρανία

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάνο Πέβκουρ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει ενταχθεί στο τέταρτο πακέτο PURL, το πακέτο Baltic Nordic, και ότι το πακέτο θα συμφωνηθεί σύντομα πλήρως, πιθανώς ήδη από την Τετάρτη.

Η συνεισφορά της Εσθονίας θα είναι 12 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Πέβκουρ πρόσθεσε ότι είχε παρατηρήσει μείωση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η διείσδυση περίπου 20 ρωσικών drones τον Σεπτέμβριο στον πολωνικό εναέριο χώρο ανάγκασε το ΝΑΤΟ να καταρρίψει τρία από αυτά, κάτι πρωτοφανές από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949. Λίγες ημέρες αργότερα καταδιωκτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ συνόδευσαν τρία ρωσικά MiG εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου, στον οποίο εισήλθαν και παρέμειναν επί 12 λεπτά.

Ακολούθως το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την επιχείρηση «Ανατολικός Φρουρός» με στόχο να ενισχύσει την εποπτεία της ανατολικής του πτέρυγας.

Ωστόσο, πολλές χώρες εκτιμούν ότι η Συμμαχία θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει την απάντησή της στις ρωσικές προκλήσεις υιοθετώντας νέα μέτρα.

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΝΑΤΟ εξετάζει να βελτιώσει τους κανόνες εμπλοκής, παρέχοντας περισσότερη ευελιξία στη στρατιωτική του διοίκηση.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την ενίσχυση των μέσων άμυνας και αποτροπής έναντι των επανειλημμένων διεισδύσεων ρωσικών drones ή άλλων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, η προέλευση των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί.

Η ΕΕ, οι υπουργοί Άμυνας της οποίας θα συνεδριάσουν το απόγευμα μετά τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, πρότεινε ένα «τείχος» κατά των drones.

Το ΝΑΤΟ τάσσεται υπέρ της ιδέας αυτής, όπως δήλωσε ο γενικός του γραμματέας, Μαρκ Ρούτε, όμως αυτό πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τη Συμμαχία.

Όπλα για την Ουκρανία

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συνομιλήσουν και με τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντένις Σμιχάλ στη διάρκεια γεύματος εργασίας και κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία.

Αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Ουκρανό υπουργό να υπενθυμίσει στις ευρωπαϊκές χώρες της Συμμαχίας τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Purl, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον και η οποία επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά όπλα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

«Αυτό το πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας και οι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν δράση και να κάνουν τώρα το καθήκον τους για να πιέσουν τη Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χθες ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ.

Το Κίεβο έχει ήδη λάβει δύο δόσεις βοήθειας ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ολλανδία και αρκετές σκανδιναβικές χώρες.

Η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να χρηματοδοτήσουν δύο ακόμη δόσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, και το Κίεβο ελπίζει ότι σύντομα θα οριστικοποιηθούν δύο ακόμη δόσεις.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk μεγαλύτερου βεληνεκούς και πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή

Σήμερα δεν αναμένεται καμία ανακοίνωση για το θέμα αυτό, αλλά «το ενδεχόμενο πληγμάτων βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας θα μπορούσε να αναγκάσει τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να αναθεωρήσει τους υπολογισμούς του», επειδή «θα έθετε σε κίνδυνο (...) σημαντικές ενεργειακές υποδομές στο εσωτερικό της Ρωσίας», εκτίμησε ο Γουίτακερ.