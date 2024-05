ΝΑΤΟ: Η ρωσική υβριδική επίθεση εντείνεται στα εδάφη των μελών

Τα μέλη του ΝΑΤΟ είναι «βαθιά ανήσυχα» για τις πρόσφατες επιθέσεις σε συμμαχικό έδαφος που αποδίδουν στη Ρωσία και επηρέασαν συγκεκριμένα την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία την Πέμπτη.

«Αυτά τα περιστατικά είναι μέρος μιας εντεινόμενης εκστρατείας δραστηριοτήτων που η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί σε όλη την ευρωατλαντική περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Συμμαχίας και μέσω πληρεξουσίων», ανέφερε το ΝΑΤΟ.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας αποκάλυψαν τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά από δραστηριότητες που ονόμασαν ρωσική κατασκοπεία, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου κατασκοπείας πίσω από ένα διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης που καταστράφηκε από Τσέχους ερευνητές, ωθώντας τις αρχές άλλων κρατών να πραγματοποιήσουν έρευνες.

«Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις υβριδικές ενέργειες της Ρωσίας, οι οποίες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων», τονίζει

Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ένα μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) φέρεται να έλαβε χρήματα από τον φιλορωσικό ιστότοπο μέσων ενημέρωσης, μια κατηγορία που ο πολιτικός αρνήθηκε .

Τα μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να «συνεχίσουν να ενισχύουν ατομικά και συλλογικά» την ανθεκτικότητά τους έναντι τέτοιων επιθέσεων και να εφαρμόζουν τα εργαλεία τους για «να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τις ρωσικές υβριδικές ενέργειες».

«Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά της Ρωσίας και την καλούμε να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις, όπως οι Σύμμαχοι κάνουν τις δικές τους» αναφέρει και προσθέτει πως «οι ενέργειες της Ρωσίας δεν θα αποτρέψουν τους Συμμάχους από το να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία».

