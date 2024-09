Νασράλα: Χειραψία με άνδρα που είχε ουσία στο χέρι του οδήγησε του Ισραηλινούς στο καταφύγιό του

Ένας άνδρας που συναντήθηκε με τον Νασράλα της Χεζμπολάχ άλειψε το χέρι του με μια ουσία που το Ισραήλ μπορούσε να παρακολουθήσει και έτσι επαλήθευσε ότι ο Νασράλα ήταν στο καταφύγιο, γράφει Ισραηλινός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στο x, επικαλούμενος δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας, το AlHadath.

🚨 The Saudi @AlHadath: A man who met with Hezbollah's Nasrallah smeared his hand with a substance that Israel could track, and thats how Israel verified Nasrallah was at the bunker https://t.co/L7lMAb90fq