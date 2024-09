Ανασύρθηκε η σορός του Νασράλα από κρατήρα 30 μέτρων στο ισοπεδωμένο αρχηγείο της Χεζμπολάχ (vid)

Η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ ανασύρθηκε από το σημείο της ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στα νότια προάστια της Βηρυτού και είναι άθικτο, όπως δήλωσαν μία ιατρική πηγή και μία πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Αν και η δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο, η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του Νασράλα δεν ανέφερε πώς ακριβώς σκοτώθηκε ή πότε θα γίνει η κηδεία του, οι δύο πηγές είπαν πως δε φέρει απευθείας τραύματα και πως φαίνεται ότι αιτία θανάτου ήταν τραύμα, το οποίο προκάλεσε η ισχύς της έκρηξης.

Βίντεο από την απομάκρυνση των σορών από το καταφύγιο του Νασράλα στην Νταχιγιέ της Βηρυτού μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, αναρτήθηκε στο x. «Τεράστιος κρατήρας σχηματίστηκε έπειτα από αεροπορικές επιδρομές με περίπου 85 βόμβες καταστροφής, βάρους μεταξύ 2.000 λιβρών η καθεμία, που εκτοξεύτηκαν από αεριωθούμενα F-15I της 69ης Μοίρας της Ισραηλινής αεροπορίας», γράφει η ανάρτηση.

Removing the bodies from Hezbollah Leader Hassan Nasrallah's bunker in Dahiyeh, Beirut after Israeli airstrikes.



Massive crater formed following airstrikes with about 85 bunker-buster bombs weighing between 2,000 pounds each, fired from IAF 69th Squadron F-15I jets. pic.twitter.com/ktjrVxcNx5