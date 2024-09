Ιρανός κατάσκοπος που δεν κατονομάζεται φέρεται να παρείχε στο Ισραήλ πληροφορίες για τη θέση του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στη Βηρυτό, συνδράμοντας έτσι στην εξουδετέρωσή του, το απόγευμα της Παρασκευής (27/9) από ισραηλινά πυρά. Αυτό αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien» επικαλούμενη λιβανέζικη πηγή ασφαλείας.

Το γαλλικό ΜΜΕ υπογραμμίζει ότι ο Ιρανός κατάσκοπος ήταν εκείνος που ενημέρωσε το Ισραήλ για την άφιξη του Νασράλα στο σημείο, προτού αυτός στοχοποιηθεί και ξεκινήσει η εκτέλεση του σχεδίου «New Order» από την αεροπορία των IDF. Ο Νασράλα είχε φτάσει στο νότιο προάστιο της Βηρυτού με το ίδιο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο αναπληρωτής διοικητής της δύναμης Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση.

Το γαλλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Νασράλα και ο Νιλφορουσάν, συμμετείχαν 12 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ περίμενε την έναρξη της συνάντησης του ηγέτη της Χεζμπολάχ με τους διοικητές της οργάνωσης, για να πραγματοποιήσει την επιδρομή.

«Το Ιράν μας εγκατέλειψε» είναι αυτό που εκφράζουν οι κάτοικοι στο Λίβανο μετά τη δολοφονία του Νασράλα και τις μαζικές καταστροφές στη Βηρυτό.

Τις εικόνες από τη γειτονιά που κατεδαφίστηκε την Παρασκευή (27/9) στη Βηρυτό, μετέφερε μέσω ανάρτησης στο Twitter ο ανταποκριτής του βελγικού μέσου VTM News, Robin Ramaekers.

Exclusive: #Dahiyeh #Hezbollah #HQ Enormous destruction and possibly 100+ people below the rubble but no rescue workers to be seen. Emotions are running high: “#Iran abandonned us!” We are the first media at the scene of the killing of #HassanNasrallah #VTMNIEUWS pic.twitter.com/RuAe1Fym5g