Naftogaz: Η Ρωσία επιτίθεται ξανά στις υποδομές παραγωγής φυσικού αερίου στην Ουκρανία

Η Ρωσία επιτίθεται εδώ και δύο ημέρες στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας στην κεντρική περιοχή της Πολτάβα, προκαλώντας ζημιές, ανακοίνωσε την Κυριακή η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας Naftogaz.

«Έχουν κλείσει αρκετές κρίσιμες υποδομές. Έχουν αναφερθεί ζημιές και απώλειες», ανέφερε η Naftogaz σε δήλωσή της.

Τα κύρια ουκρανικά κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται στην κεντρική περιοχή της Πολτάβα και στα βορειοανατολικά της χώρας, στην περιοχή του Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία.