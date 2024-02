Ναβάλνι: Τον κράτησαν στο ψύχος και τον σκότωσαν με γροθιά στην καρδιά, ισχυρίζεται ακτιβιστής

Ο Αλεξέι Ναβάλνι μπορεί να σκοτώθηκε από γροθιά στην καρδιά, μια τεχνική που κάποτε διδασκόταν σε πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης, ανέφερε ο ιδρυτής της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gulag.net, Βλαντίμιρ Οσέτσκιν. Η ομάδα ενημερώνεται από ένα ευρύ δίκτυο Ρώσων κρατουμένων και αξιωματούχων.

Ο Οσέτσκιν δήλωσε στους Times ότι πιστεύει, πως οι ρωσικές αρχές κράτησαν τον Ναβάλνι στο πολικό ψύχος πριν τον εκτελέσουν με μια γροθιά. Όπως αναφέρει, οι αναφορές για μώλωπες στην περιοχή της καρδιάς συνάδουν με τη θεωρία του.

