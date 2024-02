Ναβάλνι: Η σορός του «είναι κρυμμένη για να κρύψει τα ίχνη του φόνου» καταγγέλλει η εκπρόσωπός του

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι καθώς, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, Κίρα Γιάρμις, οι ρωσικές αρχές είπαν στους δικηγόρους και στη μητέρα του εκλιπόντα ότι δεν θα παραδώσουν ακόμα τη σορό του.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Γιάρμις, η σορός του πρώην ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης «θα επιβληθεί σε κάποιου είδους "χημική εξέταση" για άλλες 14 ημέρες».

