Έκκληση της μητέρας του Ναβάλνι στον Πούτιν: «Άφησέ με επιτέλους να δω τον γιο μου» (vid)

Η Λιουντμίλα Ναβάλναγια, μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, κάλεσε τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδώσει αμέσως τη σορό του γιου της, ώστε να μπορέσει να τον θάψει.

Ο Ναβάλνι, 47 ετών, έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε ξαφνικά την Παρασκευή μετά από έναν περίπατο στη σωφρονιστική αποικία «Πολικός Λύκος» πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, όπου εξέτιε ποινή τριών δεκαετιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Μιλώντας σε βίντεο που γυρίστηκε μπροστά από τη φυλακή, η μητέρα του, ντυμένη στα μαύρα, δήλωσε ότι δεν ήξερε καν πού βρισκόταν η σορός του γιου της και απαίτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να δώσει εντολή για να της παραδοθεί.

⚡️Alexei Navalny's mother has called on Vladimir Putin to immediately hand over the body of her son so that she can bury him.



“The decision depends only on you. Let me finally see my son,” Lyudmila Navalnaya said.



Read more here: https://t.co/uxcaf2aTcg pic.twitter.com/zIh00GdZJL