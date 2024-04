Ναβάλνι: Τα απομνημονεύματα που έγραψε πριν πεθάνει θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ηγετική προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, έγραψε μια αυτοβιογραφία πριν πεθάνει, η οποία θα δημοσιευτεί αργότερα φέτος, δήλωσε την Πέμπτη η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός κειμένου που ο στενός του κύκλος κρατούσε μυστικό για χρόνια.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 47 ετών σε φυλακή της Αρκτικής, ήθελε να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας και ήταν ο δριμύτερος επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι σύμμαχοί του, που έχουν χαρακτηριστεί εξτρεμιστές από τις αρχές, κατηγόρησαν τον Πούτιν ότι τον δολοφόνησε και δήλωσαν ότι θα προσκομίσουν αποδείξεις για να στηρίξουν τον ισχυρισμό αυτό.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε οποιαδήποτε κρατική ανάμειξη στο θάνατό του.

Η Ναβάλναγια δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι ο εκλιπών σύζυγός της είχε αρχίσει να γράφει τα απομνημονεύματά του - με τίτλο «Patriot» - το 2020, αφού είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης είχε μεταφερθεί αεροπορικώς στη Γερμανία για ιατρική περίθαλψη.

1/5 This is not how I imagined Alexey would write his biography at all. I thought we’d be around 80 years old, and he’d be sitting at the computer by the open window, typing away. And I would be grumbling about the grandchildren coming soon, telling him he's busy with nonsense.