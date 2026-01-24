Ν. Υόρκη: Έκρηξη σε πολυκατοικία λόγω διαρροής υγραερίου - Φόβοι για πολλά θύματα

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τους τελευταίους ορόφους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.





