Ν. Υόρκη: Έκρηξη σε πολυκατοικία λόγω διαρροής υγραερίου - Φόβοι για πολλά θύματα

24/01/2026 • 10:34 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:13
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τους τελευταίους ορόφους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.



 

